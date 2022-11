C’est l’incident que tout le monde redoutait depuis le début de la guerre en Ukraine. Celui qui pourrait faire se précipiter l’Otan dans le conflit... et faire basculer le monde dans le chaos. Un missile a touché le territoire polonais mardi soir, tard, faisant deux morts. Que s’est-il passé exactement ? Qui a tiré ? Quelles sont les réactions ? 20Minutes fait le point sur les événements de la nuit.

Que s’est-il passé mardi en Pologne et en Ukraine ?

Toute la journée, l’Ukraine a fait face à un tir nourri. Au total, la Russie a lancé « environ » 100 missiles sur l’ensemble du territoire ukrainien, visant essentiellement des infrastructures énergétiques essentielles pour la population. C’est en début d’après-midi, au milieu de ces frappes, qu’un missile a touché le village polonais de Przewodow, situé environ 70 kilomètres au nord de Lviv, tout proche de la frontière. Deux Polonais sont morts dans l’explosion. Le pays a annoncé relever le niveau d’alerte de certaines de ses unités militaires dans la soirée.

La police polonaise a formé un barrage interdisant l’accès au point de chute. L’Otan et le Pentagone ont déclaré enquêter à partir des « informations de presse », sans préciser qui menait l’enquête sur le terrain. Les réunions d’urgence se sont ensuite succédé, d’abord en Pologne et en Hongrie, puis entre les membres du G7 dans la nuit. Les ambassadeurs de l’Otan doivent aussi se rencontrer ce mercredi. Celui de la Russie en Pologne a été convoqué pour « des explications ».

Un missile russe ou ukrainien ?

La Pologne a appelé à la prudence avant tout, alors que l’enquête démarre à peine. « Une enquête est en cours », a indiqué le président polonais Andrzej Duda, pour déterminer l’origine du tir du missile « très probablement de fabrication russe », affirmant qu’il s’agissait d’un incident « isolé ». Selon trois responsables américains, interrogés par l’agence américaine AP, le missile tombé en Pologne serait issu d’un tir de barrage ukrainien, qui tentait d’intercepter un missile russe visant des infrastructures énergétiques. De son côté, le président américain Joe Biden a jugé « improbable » que le missile ait été lancé par la Russie.





🔴 Selon trois responsables américains (AP) «des analyses préliminaires suggèrent que le missile a été tiré par les forces ukrainiennes contre un (missile) russe» alors que Moscou pilonnait les infrastructures électriques ukrainiennes.https://t.co/JUArgZraXX pic.twitter.com/ERXfe8mg0T — Philippe Berry (@ptiberry) November 16, 2022



La présidence polonaise a déclaré envisager d’avoir recours à l’article 4 de l’Otan, qui indique les pays membres doivent se consulter si l’un d’entre eux est victime d’une menace pour sa sécurité ou d’atteinte à son intégrité territoriale. Si le tir s’avérait russe, la Pologne pourrait bien faire appel à l’article 5 de l’Otan, qui prévoit qu’une attaque armée contre un pays membre soit considérée comme une attaque contre l’ensemble des pays membres. C’est cet article qui permet aux pays de l’Otan d’engager des actions militaires.

Qui a dit quoi ?

« J’appelle tous les Polonais à garder le calme face à cette tragédie. Soyons prévenants. Ne nous laissons pas manipuler. Nous devons faire preuve de retenue et de prudence », a déclaré le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki à l’issue d’une réunion d’urgence de son cabinet. Après avoir exprimé ses condoléances au président polonais, Volodymyr Zelensky a dénoncé une « une escalade très importante », et estime que cette frappe est un « message » de la Russie au G20. « L’Ukraine, la Pologne, toute l’Europe et le monde doivent être entièrement protégés de la Russie terroriste », a-t-il ajouté.

« Les déclarations de médias polonais et de responsables officiels sur une prétendue chute de missiles russes près de la localité de Przewodow relèvent de la provocation intentionnelle dans le but de créer une escalade de la situation », a défendu le ministère russe de la Défense sur son compte Telegram. « Compte tenu des enjeux, il est logique qu’on aborde la question avec la plus grande prudence », a tempéré l’Elysée, pendant qu’Antonio Guterres, le secrétaire général de l’ONU, s’est dit « très préoccupé ».









« Dans la situation actuelle, toutes les parties concernées doivent rester calmes et faire preuve de retenue afin d’éviter une escalade », a déclaré lors d’un point presse régulier Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Le chancelier Olaf Scholz a fait part à Andrzej Duda de la solidarité de l’Allemagne, qui « se tient aux côtés » de son partenaire de l’Otan, pendant que Rishi Sunak exprimait sa « solidarité ».