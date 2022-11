Guerre en Ukraine EN DIRECT : « La guerre continue », rappelle Kiev après la libération de Kherson…

08h54 : Dilemme russe

En direct, le présentateur russe Andrei Norkin explique qu’il ne peut pas publiquement approuver la décision de se retirer de Kherson, car cela serait « un appel à la violation de territoire de la Russie », passible de plusieurs années de prison. Mais il ne peut pas non plus critiquer cette décision, car cela revient à « discréditer les forces armées », et là aussi à risquer la prison…





UBUESQUE 🤯🤯🤯



Le Presentateur russe de TV Andrei Norkin montre “subtilement” qu’il ne peut pas s’exprimer librement.#kherson #putin #Ukraine #Zelenskipic.twitter.com/hTWWUsmdVA — Olivier Ricard (@Olivier_Ricard) November 10, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.