Guerre en Ukraine EN DIRECT: Moscou considère Kherson comme un territoire russe malgré le retrait des troupes...

10h32 : Poutine absent du G20 en raison de son « agenda »

De plus en plus isolé de la scène internationale. «L'agenda» de Poutine l'empêche de quitter la Russie pour aller au G20, a indiqué ce vendredi le Kremlin. Le sommet international doit débuter ce lundi à Balin en Indonésie.

«Cette décision (de ne pas venir) a été prise personnellement par le chef de l'Etat, elle est liée à son agenda et à la nécessité qu'il se trouve en Russie», a indiqué à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, précisant que Vladimir Poutine ne prévoyait pas non plus d'adresser un message par visioconférence lors du G20.