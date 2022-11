L’hypothèse du sabotage prend corps. Un tronçon sous-marin d’une longueur de près de 250 mètres du gazoduc Nord Stream 1 est « détruit », selon les premiers éléments des inspections menées par la société d’exploitation du gazoduc, après les explosions survenues le 26 septembre dernier.

« Des cratères (…) ont été découverts dans le fond marin, à une distance d’environ 248 mètres les uns des autres », a déclaré dans un communiqué mercredi la société Nord Stream, détenue en majorité par le groupe russe Gazprom.

Moscou a accusé Londres

Le 26 septembre, quatre vastes fuites avaient été détectées sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2, deux en Suède et deux au Danemark. Le parquet suédois, qui a ouvert une enquête quelques jours après l’incident, privilégie la thèse du sabotage. Les autorités judiciaires allemandes et danoises participent également aux investigations.

Depuis le conflit en Ukraine, les deux pipelines, qui relient la Russie à l’Allemagne ont été au cœur de tensions géopolitiques, attisées après la décision de Moscou de couper les livraisons de gaz à l’Europe en représailles présumées contre les sanctions occidentales.









L’origine des explosions reste toutefois un mystère, Moscou et Washington niant toute responsabilité. Le Kremlin a accusé Londres lundi, en estimant que ce sabotage était « dirigé et coordonné ».