L’info du jour

Les frappes russes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes plongent les habitants dans le noir. Lundi matin, près de 350.000 foyers sont privés d’électricité dans la capitale, selon le maire de Kiev Vitali Klitschko, qui précise également que 80 % des consommateurs de la capitale sont privés d’eau. En fin de journée, encore 40 % des consommateurs n’avaient pas d’eau potable et l’électricité n’était pas rétablie dans 270.000 appartements.

« Des centaines de localités dans sept régions d’Ukraine » ont été privées d’électricité à la suite de frappes « massives » russes lundi matin, précise le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal sur Telegram.

« Ce matin, il y a eu de grosses explosions. Je ne sais pas s’il y a eu une frappe ou pas, mais il n’y a plus eu d’électricité dans notre maison à partir de 6 heures du matin. Ensuite, l’eau a commencé à se raréfier. Et maintenant, il n’y en a plus du tout », indique à l’AFP Tamara, alors que cette habitante de Kiev fait la queue pour récupérer de l’eau potable.

Le chiffre du jour

44. Comme le nombre de missiles de croisière tirés par la Russie ce lundi et détruits par les forces de défense aérienne. En tout, Moscou a tiré 50 missiles en ce 250e jour de conflit.

Les missiles qui ont réussi à toucher leur cible ont créé d’importants dégâts déplore le pouvoir ukrainien. « Des missiles et des drones ont touché dix régions, endommageant 18 installations, la plupart liées (au système) énergétique », a indiqué le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal sur Telegram.

La phrase du jour

Félicitations à Lula pour sa victoire aux élections présidentielles au Brésil. J’ai confiance dans la collaboration active avec l’ami de longue date de l’Ukraine et le renforcement du partenariat stratégique Ukraine-Brésil pour assurer la démocratie, la paix, la sécurité et la prospérité en Ukraine, au Brésil et dans le monde entier ! »

Quelques heures après l’élection de Lula à la tête du Brésil, Volodymyr Zelensky s’est empressé d’adresser un message de félicitations à l’homme politique de 77 ans, en espérant un renforcement du partenariat stratégique Ukraine-Brésil.

Le président ukrainien le sait : gagner la confiance du leader de la gauche brésilienne n’est pas aisé. Surtout après les déclarations de ce dernier. Début mai, lors d’un entretien accordé au Time, Lula estimait que Volodymyr Zelensky était « autant responsable » du conflit que Vladimir Poutine. Il avait même dénoncé l’attitude du président ukrainien, la jugeant « étrange ». Avant d’accuser les nations occidentales « d’inciter à la haine contre Poutine ».

La tendance

Les Russes ont suspendu leur participation à l’accord international sur les céréales ukrainiennes en mer Noire, mettant en garde contre la poursuite « risquée » et même « dangereuse » de la navigation en mer. Pourtant, la navigation a repris, sous l’impulsion de la Turquie.

« Bien que la Russie se montre hésitante parce que les mêmes facilités ne lui ont pas été offertes [qu’à l’Ukraine], nous sommes résolus à poursuivre nos efforts au service de l’humanité », a déclaré le président turc, l’un des garants de l’accord signé le 19 juillet à Istanbul. Deux cargos chargés de céréales ont quitté ce lundi les ports ukrainiens et emprunté le corridor maritime humanitaire à destination de la Turquie, en dépit du retrait de la Russie.









Dans son intervention vidéo quotidienne, le président Ukrainien a affirmé dimanche soir que « la Russie est la seule responsable du fait que la nourriture va devenir plus chère en Afrique de l’Ouest et en Asie de l’Est. La Russie est la raison pour laquelle la population, en Ethiopie, en Somalie ou au Yémen, va devoir faire face à des pénuries catastrophiques », a prévenu le chef d’Etat ukrainien.