Vous avez raté les derniers événements sur les tensions en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

L’info du jour

Le pouvoir prorusse l’affirme : l’évacuation de Kherson, une ville située au sud de l’Ukraine et qui comptait 288.000 habitants avant la guerre, est désormais achevée. « Le travail organisant le départ des habitants de la rive gauche du fleuve Dnipro vers des régions sûres en Russie est achevé », indique un dirigeant de la Crimée, territoire voisin de Kherson, annexé en 2014 par les Russes. Selon les autorités prorusses, environ 70.000 personnes ont quitté leur domicile en moins d’une semaine.

Les habitants mis à l’abri, la bataille de rue va pouvoir débuter. La Russie avait mis la main au début du conflit sur la ville. L’armée ukrainienne s’apprête à livrer un rude combat pour la récupérer.









Le chiffre du jour

300.000. Comme le nombre de réservistes mobilisés pour la guerre en Ukraine, selon le ministre de la défense Sergueï Choïgou. Une opération menée à bout en un peu plus d’un mois, toujours selon le pouvoir russe.

Sur cet effectif global, 41.000 soldats sont déployés dans des unités militaires sur le front ukrainien. Près de 218.000 réservistes sont formés au pays avant de partir sur le champ de bataille, tandis que 41.000 autres combattants se font dispenser une formation directement sur le territoire ukrainien. L’annonce de la mobilisation, le 21 septembre dernier a entraîné un exode d’une partie de la population, fuyant l’appel au combat.

Vladimir Poutine a remercié les réservistes mobilisés pour leur « patriotisme »

La phrase du jour

S’il n’a aucune intention, pourquoi continue-t-il à parler de… la capacité d’utiliser une arme nucléaire tactique ? »

Face aux déclarations de Moscou sur l’arme nucléaire, Joe Biden ne croit pas au coup de bluff. Le président américain s’agace d’entendre les menaces de Vladimir Poutine. « Il a été très dangereux dans sa façon d’aborder la question. Il peut mettre fin à tout cela. Quittez l’Ukraine », exhorte le président américain.

Après avoir agité la menace d’un recours au nucléaire pour répondre à la « bombe sale » des Ukrainiens, le chef d’Etat russe a relativisé ses propos lors d’une prise de parole jeudi. Poutine a estimé que ses dires n’étaient qu’une réponse face aux menaces du camp adverse.

La tendance

Les frappes russes poursuivent leur travail de sape. Des restrictions d’électricité « sans précédent » sont à prévoir « ces prochains jours » dans la région de Kiev, en raison d’importants dégâts infligés au système énergétique du pays par des récentes frappes russes.

« Malheureusement, des coupures plus sévères et plus longues seront mises en place ces prochains jours », a annoncé l’opérateur ukrainien DTEK ce vendredi sur Facebook.