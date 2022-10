Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? Les réponses ci-dessous.

L’info du jour

La réunion du Conseil de sécurité autour de Vladimir Poutine était attendue ce mercredi. Le président russe a profité de ce cadre pour annoncer l’instauration de la loi martiale dans les quatre territoires ukrainiens annexés par Moscou en septembre (Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporojie). Une réponse aux « méthodes terroristes » des « groupes de saboteurs sur notre territoire », a-t-il justifié.

La mesure entrera en vigueur ce jeudi, dès minuit. Elle pourrait se concrétiser par un couvre-feu, une interdiction des rassemblements publics, une interdiction de quitter les territoires concernés ou une censure militaire dans les télécommunications. Selon le décret publié, le gouvernement russe a trois jours pour préciser les mesures à appliquer.









La phrase du jour

J’ai un peu renoué le contact avec le président Poutine, un peu beaucoup »

Silvio Berlusconi essuie une pluie de critiques en Italie depuis la révélation d’un enregistrement dans lequel il évoque ses liens avec Vladimir Poutine. L’ancien Premier ministre ne semble visiblement pas trop dérangé par la guerre menée par le président russe.

« Pour mon anniversaire, Poutine m’a envoyé 20 bouteilles de vodka et une très gentille lettre. J’ai répondu en lui envoyant des bouteilles de Lambrusco et une très gentille lettre. Il m’a dit que j’étais le premier de ses cinq vrais amis », a ajouté le chef de file de Forza Italia. Sacrément embarrassant pour la nouvelle coalition de Giorgia Meloni…

Le chiffre du jour

223, comme le nombre de drones iraniens abattus depuis le 13 septembre. L’armée de l’air ukrainienne a publié ce bilan mercredi, alors que l’Iran réfute toujours avoir fourni de tels équipements à la Russie. L’UE a pourtant réuni « suffisamment de preuves » selon Nabila Massrali, porte-parole du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.

Une liste de sanctions envers Téhéran a été soumise aux Etats membres et une décision devrait être prise « dans le courant de la semaine », d’après une source diplomatique. Le sujet des drones iraniens fait aussi l’objet d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU ce mercredi, à huis clos.





ЗА 36 ДІБ ЗБИТО 223 «Shahed-136»

ЗА 36 ДІБ ЗБИТО 223 «Shahed-136»

Станом на 19 жовтня, із першого випадку збиття на території України дрона-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136» (13 вересня 2022 року, м. Куп'янськ), протиповітряною обороною Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України знищено pic.twitter.com/tgzTQQiwqR — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) October 19, 2022



La tendance du jour

A Kherson, le calme avant la tempête ? La Russie a commencé l’évacuation des civils de la ville du sud de l’Ukraine, qui fait partie des territoires annexés. Entre 50.000 et 60.000 personnes seront déplacées « vers la rive gauche du Dniepr », a précisé le chef de l’administration d’occupation locale, Vladimir Saldo. L’opération devrait s’étaler sur six jours. « Toutes les structures de pouvoir qui se trouvent dans la ville, l’administration civile et militaire, tous les ministères » seront aussi évacués.

Un mouvement qui laisse peut-être augurer d’un coup de force russe à venir. Saldo a d’ailleurs promis que l’armée se battra « jusqu’à la mort » pour garder la ville. Le général russe Sergueï Sourovikine, récemment nommé chef des opérations en Ukraine, n’a pas exclu « une prise de décision très difficile ». Ce que le chef de cabinet de la présidence ukrainienne, Andriï Iermak, a interprété comme une tentative « de faire peur aux habitants de Kherson, avec de fausses informations sur le bombardement de la ville ».