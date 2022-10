Guerre en Ukraine EN DIRECT : Les drones iraniens utilisés par Moscou sont un symbole de sa « faillite militaire et politique », dit Zelensky…

08h13 : Bakhmout, là où les troupes russes avancent encore

Bakhmout est l’une des dernières villes où les forces russes, ailleurs en repli, progressent encore. La petite ville (70.000 habitants avant la guerre) réverbère depuis toutes les collines autour, le bruit régulier des obus, des frappes entrantes et sortantes.

Alors que partout l’armée russe est sur un mouvement de repli, Bakhmout est devenue, selon le président ukrainien Zelensky, le point le « plus difficile » pour les forces ukrainiennes, qui restent sur ce secteur en position défensive.

Dans le centre, une ligne de démarcation, marquée par des croisillons de fer et des blocs de béton, a été érigée. A partir de là, c’est le « point zéro », la ligne de front ukrainienne et plus personne ne passe. Derrière, dans le reste de l’agglomération et à sa sortie, c’est la « zone grise », où les combattants russes ou leurs soutiens mènent l’offensive.