Berlin a pris une décision forte, question de sécurité. Arne Schönbohm, le chef de l’agence allemande de cybersécurité, a été démis de ses fonctions avec effet immédiat ce mardi, a annoncé le ministère de l’Intérieur. En cause, de possibles liens du fonctionnaire avec la Russie, révélés par des médias. Le ministère précise qu’un examen de ces allégations est en cours. « Dans l’attente de la conclusion de cet examen, la présomption d’innocence s’applique naturellement à la personne d’Arne Schönbohm », ajoute le ministère.

Arne Schönbohm était sur la sellette depuis que plusieurs organes de presse s’étaient fait l’écho de sa proximité avec une association de conseil en cybersécurité, elle-même soupçonnée de contacts avec des services de renseignement russes. « Les allégations bien connues et largement discutées dans les médias ont définitivement endommagé la confiance nécessaire du public en la neutralité et l’impartialité » du président de la plus importante autorité de cybersécurité d’Allemagne, a indiqué le ministère de l’Intérieur.









« Cela est d’autant plus vrai dans la situation de crise actuelle concernant la guerre hybride russe », a-t-il ajouté. Ce limogeage intervient en effet à un moment où l’Allemagne est sur le qui-vive face à d’éventuels actes de sabotage de Moscou. Après les fuites dans les gazoducs Nord Stream 1 et 2 construits pour acheminer le gaz russe en Europe, ce pays a subi le 8 octobre dernier un sabotage ferroviaire de grande ampleur, pour lequel certains ont évoqué la piste russe dans le contexte de la guerre en Ukraine.