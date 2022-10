La goutte de pétrole qui fait déborder le vase. Deux associations ont porté plainte contre TotalEnergies à Paris pour complicité de crimes de guerre. Le groupe français est accusé d’avoir continué à exploiter un gisement en Russie, permettant de fabriquer du carburant utilisé par des avions russes dans le conflit en Ukraine, a appris vendredi l’AFP de source proche du dossier.

Cette plainte a été déposée jeudi auprès du procureur national antiterroriste, compétent pour les crimes de guerre, par l’association basée en France Darwin Climax Coalition et l’association ukrainienne Razom we stand, qui appelle à imposer un embargo sur les importations d’énergie fossile de Russie. Sollicité par l’AFP, TotalEnergies a dénoncé des accusations « outrancières », « diffamatoires » et « infondées ».









Le gisement de Termokarstovoïe, cœur du sujet

La plainte, dont l’AFP a eu connaissance, rappelle que le groupe détenait jusqu’à septembre 49 % de la coentreprise Terneftegaz, qui exploite le gisement de Termokarstovoïe, dans le Grand Nord russe. Les 51 % restants étaient détenus par le groupe russe Novatek, dont TotalEnergies est par ailleurs actionnaire à hauteur de 19,4 %.

Or, selon un article du Monde paru le 24 août, le champ gazier de Termokarstovoïe a fourni du condensat de gaz à une raffinerie proche d’Omsk en Sibérie, qui en a fait du carburant. Celui-ci a ensuite été expédié pour alimenter les avions russes engagés dans le conflit en Ukraine, au moins jusqu’en juillet dernier.

Selon les plaignants, « en continuant d’exploiter le gisement de Termokarstovoïe » après l’invasion russe en Ukraine, lancée le 24 février, TotalEnergies a « contribué à fournir au gouvernement russe les moyens nécessaires à la commission des crimes de guerre » dans ce pays.





Plusieurs maisons ont été détruites après une attaque russe dans un quartier résidentiel de Zaporojie, le dimanche 9 octobre. - LEO CORREA/AP/SIPA





« La justice ne peut plus être aveugle »

« TotalEnergies réfute catégoriquement l’ensemble des allégations infondées de Global Witness, publiées par le journal Le Monde en août dernier », a rappelé le groupe vendredi. Les condensats produits par Terneftegaz ont été « exportés à l’étranger », se défend-il, arguant ainsi qu’ils n’ont pas pu être utilisés par l’armée russe comme carburant pour ses avions.

« La justice ne peut plus être aveugle face au concours indirect mais essentiel que des multinationales apportent à l’effort de guerre ou aux bénéfices considérables que continuent à tirer des multinationales après l’invasion de l’Ukraine », ont de leur côté commenté auprès de l’AFP les avocats des associations, Mes William Bourdon, Vincent Brengarth et Henri Thuilliez.