Zelensky demande la justice. Le président ukrainien a appelé jeudi devant les parlementaires du Conseil de l’Europe à juger « chaque agresseur et boucher », réitérant son souhait d’un tribunal international contre Moscou, et il a réclamé à la France et à l’Italie des moyens de défense anti-aériens.

« Il faut que la Russie soit reconnue comme Etat agresseur, et chaque assassin et boucher doit être traduit en justice pour les crimes perpétrés pendant cette guerre », a lancé Zelensky lors d’une allocution en visioconférence à l’occasion d’une session de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE).

« Créer un tribunal spécial pour traduire en justice la Russie »

« Il faut créer les mécanismes juridiques indispensables pour ce faire (…) Vous avez un rôle particulier pour créer un tribunal spécial pour traduire en justice la Russie et appliquer les principes de droit international », a encore lancé le président ukrainien. Celui-ci avait déjà formulé une demande analogue fin septembre devant les Nations unies, de création d’une juridiction pour juger le « crime d’agression » de la Russie contre l’Ukraine.

« Il faut des garanties pour assurer une paix à long terme. Nous avons pu voir comment la Russie rejette tout dialogue, comment elle veut parler la langue de la terreur. Ce fait doit être reconnu à tous les niveaux, juridique, politique », a-t-il ajouté, reprochant au passage au Conseil de l’Europe d’avoir maintenu en son giron la Russie après que celle-ci a annexé la Crimée, en 2014.

« Faire payer le prix juste »

Le « prétexte » du dialogue avec la Russie ne doit pas « masquer certaines facettes de cette guerre » et servir de « camouflage » à la « vérité », a-t-il encore estimé. « Le Conseil de l’Europe sera leader pour demander des comptes et dédommager des grandes pertes subies durant cette guerre. Je vous demande de soutenir, en tant qu’européen, ce projet », a encore déclaré Zelensky, appelant à « faire payer à l’agresseur le prix juste pour son agression » et « préparer la voie pour que les responsables de cette guerre d’agression répondent de leurs actes ».

« L’isolement de la Russie sur le plan diplomatique est important, c’est la pression qu’il faut faire peser sur eux : il faut montrer au peuple russe que cette guerre va lui coûter cher », a martelé le président ukrainien. Volodymyr Zelensky a également réclamé davantage de moyens militaires anti-aériens pour protéger « tous les cieux ukrainiens ».

« Nous avons notre propre dispositif, mais ça ne suffit pas, car nous avons un pays très vaste, avec beaucoup d’équipements à protéger », a-t-il souligné. « Nos moyens ne suffisent pas. L’Allemagne nous a donné un premier système qui doit être livré bientôt, les Etats-Unis ont confirmé leur soutien avec de nouveaux dispositifs modernes, mais nous espérons plus de la France et de l’Italie dans ce domaine de la défense aérienne », a affirmé le président de l’Ukraine. « Nous n’avons que 10 % de ce dont nous avons besoin », a-t-il conclu.