Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

Le fait du jour

Les alliés de l’Ukraine se sont réunis, mercredi, à Bruxelles, pour renforcer sa défense antiaérienne, « la priorité » après une série de frappes russes massives sur plusieurs villes du pays, où des combats se poursuivent dans le Sud et l’Est. Les Ukrainiens ont « un besoin urgent » de défense antiaérienne pour faire face aux bombardements indiscriminés de la Russie, a reconnu le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg au début d’une réunion des ministres de la Défense de l’Alliance. « Certains Alliés ont fourni de tels systèmes de défense, a-t-il encore souligné. Mais les Ukrainiens ont besoin de plus. »

Les alliés de l’Ukraine hésitent à fournir à l’Ukraine leurs systèmes les plus avancés, car ils en ont eux-mêmes des quantités limitées, reconnaissent des diplomates. La ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a néanmoins confirmé à son arrivée qu’un premier système de défense allemand de dernière génération Iris-T avait été livré à l’Ukraine. « L’an prochain, trois autres de ces systèmes de défense antiaérienne suivront », a-t-elle ajouté.

Les Etats-Unis ont, eux, promis le système de défense antiaérienne NASAMS, dont les deux premiers exemplaires doivent arriver prochainement en Ukraine. Ils en ont promis six de plus, mais leur livraison pourrait ne pas intervenir avant deux à trois ans. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé la création d’un « bouclier » antiaérien au-dessus de l’Ukraine.

La phrase du jour

Des Européens ordinaires souffrent. En un an, leurs factures d’électricité et de gaz ont plus que triplé. La population, comme au Moyen Age, a commencé à faire des réserves de bois pour se chauffer cet hiver. »

Tels sont les mots de Vladimir Poutine qui s’est exprimé ce mercredi lors d’un forum de l’énergie à Moscou. Le président russe a accusé le G7 et l’UE de « détruire » le marché mondial de l’énergie en voulant plafonner le prix du pétrole russe et affirmé que certains hommes politiques occidentaux détruisaient ainsi « l’économie mondiale de marché » et menaçaient « le bien-être de milliards de personnes ».

Le chiffre du jour

5. C’est, sur le front sud de l’Ukraine, le nombre de nouvelles localités reconquises, ce mercredi, par Kiev, selon la présidence. Cette avancée dans la région de Kherson, l’une des quatre dont Moscou a revendiqué l’annexion, constitue le dernier revers en date pour l’armée russe qui recule dans cette zone comme dans le Nord-Est et l’Est depuis début du mois de septembre.

La tendance du jour

Le Kremlin a indiqué s’attendre à ce que le président turc Recep Tayyip Erdogan fasse à Vladimir Poutine une proposition concrète de médiation sur le conflit en Ukraine, alors que les deux hommes se voient jeudi au Kazakhstan.

Membre de l’Otan, la Turquie, très dépendante des gaz et pétrole russes, s’est efforcée de depuis l’offensive russe du 24 février d’entretenir sa relation avec l’Ukraine et la Russie. Ankara a ainsi joué un rôle clé dans un échange de prisonniers en septembre entre la Russie et l’Ukraine ainsi que dans la conclusion en juillet, sous l’égide de l’ONU, d’un accord entre les deux pays permettant l’exportation de céréales ukrainiennes via la mer Noire et le Bosphore.

A deux reprises, elle a également réuni en mars sur son sol des représentants russes et ukrainiens pour des négociations qui ont finalement échoué, les deux camps s’en rejetant la responsabilité. Sans compter qu’Erdogan a rencontré Poutine à trois reprises ces trois derniers mois et s’entretient régulièrement avec Volodymyr Zelensky. Le président turc se pose ainsi en médiateur privilégié. Mardi encore, le chef de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu, a appelé la Russie et l’Ukraine à un cessez-le-feu. « Le plus tôt est le mieux », a-t-il déclaré dans un entretien télévisé.