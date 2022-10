La réunion, organisée à la hâte, se fera en visio. Et les discussions tourneront a priori autour d’un unique sujet : la guerre en Ukraine. Unanimement indignés par les bombardements russes massifs de lundi, les dirigeants du G7 vont se retrouver ce mardi à partir de 14 heures, indique Berlin, et inviteront Volodymyr Zelensky à participer aux échanges. Au moins 19 personnes, dont cinq à Kiev, ont été tuées dans ces frappes sur tout le territoire, 105 blessées et 300 villes et villages demeurent sans électricité, indiquent les services de secours ukrainiens.

Liz Truss, à la tête du gouvernement britannique depuis un mois, avait déclaré que « personne ne souhaite la paix plus que l’Ukraine. Et pour notre part, nous ne devons pas faiblir d’un iota dans notre détermination à l’aider à gagner ». L’Union européenne a pour sa part estimé que ces bombardements s’apparentaient à des « crimes de guerre » dont les responsables devront « rendre compte », appelant la Biélorussie à « ne pas être partie à l’agression brutale menée par la Russie ».

Une réplique à l’explosion sur le pont de Crimée

« Ils essaient de nous détruire tous, de nous effacer de la surface de la Terre », a réagi Volodymyr Zelensky lundi matin alors que les missiles russes frappaient les villes ukrainiennes. Mais « l’Ukraine ne peut pas être intimidée », a-t-il ensuite lancé dans son allocution du soir, promettant de « réparer tout ce qui a été détruit ». Le Premier ministre ukrainien Denis Chmygal a indiqué que onze infrastructures importantes avaient été endommagées dans huit régions, en plus de la capitale.

Le président russe Vladimir Poutine a justifié ces bombardements « massifs » par l’attaque « terroriste » de Kiev, en référence à l’explosion samedi matin qui a détruit une partie du pont de Crimée, construit à grands frais et inauguré en 2018. L’attaque a fait trois morts. Kiev n’a ni confirmé ni démenti son implication. Le président russe a promis des répliques « sévères » en cas de nouvelles attaques ukrainiennes contre la Russie. Les frappes « ont atteint leur objectif », a assuré le ministère russe de la Défense.

Kiev attend des systèmes de défense antiaérienne

L’Otan, que l’Ukraine ambitionne d’intégrer, a condamné des « attaques horribles et aveugles » contre des infrastructures civiles et promis son soutien à Kiev « aussi longtemps qu’il le faudra », selon son secrétaire général Jens Stoltenberg. Le président américain Joe Biden a promis à Volodymyr Zelensky « des systèmes perfectionnés » de défense antiaérienne, selon un communiqué de la Maison Blanche. L’Allemagne doit aussi livrer en urgence un premier système de défense antiaérienne promis de longue date.









Ces « frappes délibérées de la Russie sur l’ensemble du territoire ukrainien et contre des civils, c’est un changement profond de la nature de cette guerre », a pour sa part commenté le président français Emmanuel Macron, qui a convoqué d’urgence un conseil de Défense lundi soir. Le Haut-commissaire aux réfugiés de l’ONU Filippo Grandi a déclaré lundi à la presse craindre que « les événements de ces dernières heures ne provoquent de nouveaux déplacements ».