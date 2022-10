« L’objectif des frappes a été atteint. Toutes les cibles ont été touchées. » Le porte-parole du ministère russe de la Défense s’est félicité du bilan des frappes russes sur son voisin ukrainien ce lundi matin. De Kiev à Dnipro, en passant par Kharkiv, Lviv, Zaporojie ou encore Khmelnytskiï, le pays a été ciblé par 83 missiles et 12 drones kamikazes. 20 Minutes a interrogé Jean de Gliniasty, directeur de recherche à l’IRIS et auteur de l’ouvrage La Russie, un nouvel échiquier (Eyrolles), pour faire le point sur le conflit, qui dure maintenant depuis sept mois et demi.









Laver l’affront du pont de Crimée

Pour l’ancien ambassadeur de France à Moscou, cette attaque est « sans aucun doute » une réponse à l’explosion qui a endommagé le pont de Crimée samedi. Une infrastructure à la fois symbolique et stratégique. « Par continuité territoriale, les Russes peuvent alimenter le front sud par l’est, mais c’est beaucoup plus long. Evidemment, le pont de Kerch a une importance stratégique. Et puis c’est un symbole. » Celui du rattachement de la Crimée à la Russie. Un timbre géant représentant l’explosion a d’ailleurs été installé devant la mairie de Kiev ce week-end.





In front of #Kyiv city council building. An enlarged picture of #KerchBridge set up for selfies. pic.twitter.com/OmP5dYc23y — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) October 8, 2022



« Vladimir Poutine l’a inauguré triomphalement (en 2018) pour montrer le caractère éternel du rattachement de la Crimée, poursuit Jean de Gliniasty. Sa popularité est montée à presque 80 % à ce moment-là tant les Russes considèrent que la Crimée est russe. C’était un élément très important de la popularité de Poutine à l’époque. » D’où la réponse ferme et brutale du Kremlin.

« Ils ont visé les villes avec des éléments utiles à la poursuite de la guerre, en s’attaquant aux centrales électriques ou aux centres de communication, et avec des éléments de représailles. Ils n’avaient pas bombardé Kiev depuis un moment (fin juin). C’est un message pour dire aux autorités ukrainiennes : "Attention, si vous vous attaquez aux territoires russes, vous risquez des représailles, on a de quoi vous les imposer". La décision de représailles est éminemment politique. »

« Vous allez voir ce que vous allez voir »

Au-delà des actes, le maître du Kremlin a affiché sa détermination dans les mots lundi, en ouverture d’une réunion de son Conseil de sécurité. Il a ainsi prévenu que « les réponses de la Russie seront sévères si les tentatives d’attentats terroristes se poursuivent » sur son territoire. Un message qu’il a aussi envoyé en limogeant le responsable de l’opération militaire pour le remplacer par Sergueï Sourovikine, dont le surnom de « boucher de Syrie » suffit à le présenter.

« C’est un message pour l’opinion publique russe, celle qui est favorable à la poursuite de la guerre et qui s’inquiète des échecs successifs de l‘armée, estime Jean de Gliniasty. C’est une mesure de type militaire et un message pour la droite nationaliste en disant : "On ne lâche pas le morceau, vous allez voir ce que vous allez voir". »





Une maison endommagée après un bombardement nocturne à Sloviansk, dans la région de Donetsk. - ANDRIY ANDRIYENKO/AP/SIPA

Et maintenant ?

Alors que la contre-offensive menée par les troupes de Volodymyr Zelensky a porté ses fruits dans le sud et l’est du pays, l’ancien ambassadeur estime « que les Ukrainiens marqueront encore quelques points » sur le terrain. Avant que les positions se stabilisent « avec la période automnale de la Rasputitsa », qui compliquera le déplacement des chars et du matériel lourd.

Pour autant, « en voyant l’attaque contre le pont de Kerch, et aussitôt des bombardements sur Kiev et d’autres grandes villes, on est clairement dans une phase d’escalade », poursuit Jean de Gliniasty. Evoquant « une menace directe » de sabotages, d’actes terroristes et de soulèvement militaire, le président biélorusse Alexandre Loukachenko en a remis une couche en annonçant le déploiement de troupes.

« Les dernières barrières de Loukachenko face à l’emprise russe sont tombées. L’armée biélorusse est une armée faible, je ne pense pas que ça change grand-chose, mais c’est évidemment un élément supplémentaire de menace pour les Ukrainiens à l’est. Ça éloigne d’autant plus toute perspective d’accalmie. » Pas de quoi entrevoir une éclaircie.