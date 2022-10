Qu’est-ce qu’a encore fait Elon Musk ? Une question récurrente sur les réseaux sociaux où le patron de Tesla ne manque pas de se faire remarquer. Tout commence ce mardi, lors d’un tweet où Elon Musk s’est mis à dos l’Ukraine en proposant un sondage à savoir : Seriez-vous favorable à une paix entre la Russie et l’Ukraine ?

Selon lui, un accord de paix serait possible et reposerait en partie sur des compromis de l’Ukraine, notamment la réorganisation des élections dans les régions annexées et l’adoption de la Crimée par la Russie. Tout ceci sans contrepartie russe.

Un vote qui n’est pas passé inaperçu auprès des responsables politiques, de Kiev jusqu’à Washington. « Avec tout le respect que je dois à Elon Musk - et je le respecte - je dirais qu’il doit comprendre les faits de l’invasion russe de l’Ukraine », a pointé le sénateur Lindsay Graham, avant d’ajouter : « Suggérer que nous mettions fin à l’invasion russe en donnant simplement à la Russie des parties de l’Ukraine - après toutes les souffrances - est stupide. C’est aussi un affront à la bravoure des Ukrainiens qui se battent pour défendre leur patrie. »

Et forcément, Elon Musk a réagi quelques heures plus tard : « En supposant que vous croyiez que la volonté du peuple compte, nous devrions, dans toute région de conflit donnée, soutenir la volonté de ceux qui y vivent. La majeure partie de l’Ukraine veut sans équivoque faire partie de l’Ukraine, mais certaines parties orientales ont des majorités russes et préfèrent la Russie ». Pour se justifier, ce dernier utilise une carte des élections législatives de 2012 en Ukraine, où le parti pro-russe représenté en bleu serait bien majoritaire. Mais cette illustration est-elle légitime encore aujourd’hui ? 20 Minutes fait le point.

Below is the electoral map of 2012. Blue is the pro-Russia party. pic.twitter.com/YkZ9hipyAV — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



FAKE OFF

En Ukraine, des élections législatives ont effectivement bien eu lieu en 2012. A cette occasion, les électeurs se rendaient aux urnes pour élire les 450 députés de la Rada, le Parlement ukrainien. C’est le Parti des régions qui sort en tête avec 185 sièges, suivi par l’Union panukrainienne « Patrie » qui remportait alors 101 sièges. Les résultats divisent le pays, comme le montre la carte produite par Vasyl Babych, un analyste politique ukrainien et renvoyée quelques années plus tard par Elon Musk.

Comme l’indique le milliardaire, le Parti des régions est bien celui visible en bleu sur la carte. En Ukraine, le parti est considéré comme régionaliste - comme son nom l’indique - et surtout pro-russe. Toutefois, l’affirmation d’Elon Musk est un peu erronée. « Voter pour un parti pro-russe ne veut pas dire vouloir rejoindre la Russie. Les Ukrainiens tenaient à l’indépendance du pays », résume Tatiana Jean, directrice du centre Russie-NEI, à l’Ifri (Institut français des relations internationales). Cette dernière cite notamment le résultat du référendum en Ukraine de 1991, qui après la chute de l’URSS, a voté à 92 % oui à la question : « Êtes-vous favorable à la déclaration d’indépendance de l’Ukraine ? ».

Une carte trop datée

Qui plus est, cette carte a dix ans désormais. Entre la guerre dans le Donbass, l’annexion de la Crimée et le conflit actuel, il est difficile d’analyser la situation actuelle selon une image si datée. « Même les Ukrainiens qui étaient contre Maidan, ne voulaient pas être sous occupation russe ou faire partie de la Russie. Cela a beaucoup estompé la division entre l’Est et l’Ouest en Ukraine. A fortiori aujourd’hui », nous explique Tatiana Jean.

Il est vrai qu’en 2019, de nouvelles élections ont changé la donne. L’Ukraine voit cette année-là l’arrivée au pouvoir de Volodymyr Zelensky. Aux législatives, son parti « Serviteur du peuple » l’emporte avec 43 % des voix, soit 254 sièges. Le deuxième parti du pays, toujours pro-russe désormais connu sous le nom de « Plateforme d’opposition » est largement affaibli avec 11,4 %, soit 43 sièges. Difficile donc de comparer le poids politique des partis russophiles en 2012 et aujourd’hui, en témoigne la carte ci-dessous qui est bien plus actuelle.