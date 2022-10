Kryvyï Rig, sud de l’Ukraine. Dans cette cité industrieuse, créativité et savoir-faire se sont associés pour transformer les hommes en bricoleurs de guerre. Dans l’atelier d’un civil, une mitrailleuse lourde attend d’être montée sur un pick-up militaire pour devenir un système anti-drones artisanal. Imposant, le prototype est confectionné par un métallurgiste du coin qui, moyennant un petit salaire, met son habileté au service de la cause nationale : battre l’ennemi russe.

Ici, « on a les compétences et le matériel, et on ne manque pas d’idées », tonne Serguiï Bondarenko, un cadre local de la défense territoriale ukrainienne, à la base du projet. Sous sa houlette, une imposante mitrailleuse a donc été soudée à un cadre en métal, bientôt monté sur une poutre inclinée à l’arrière du pick-up. Le tout sera assorti d’amortisseurs, pour davantage de stabilité et de précision.

« Le commandant de la brigade m’a dit : "On a besoin d’une solution. Il y a des mitrailleuses. C’est tout" »

Rien de révolutionnaire, mais rien de similaire n’existait jusqu’alors dans l’arsenal ukrainien, datant largement de l’époque soviétique, quand les drones relevaient de la science-fiction, dit-il. « Des problèmes nous sont arrivés que nous n’attendions pas », raconte l’athlétique Serguiï Bondarenko, 39 ans, longue barbe noire, qui dit se battre depuis 2014 contre les troupes russes. Depuis plusieurs semaines, des drones kamikazes iraniens utilisés par la Russie s’écrasent ainsi dans les principales villes du Sud, notamment Kryvyï Rig, surtout la nuit ou au petit matin, terrorisant la population.

« Le commandant de la brigade m’a dit : "On a besoin d’une solution. Il y a des mitrailleuses. C’est tout" », sourit Serguiï Bondarenko, un ancien ingénieur. La mitrailleuse lourde pouvant toucher des cibles à six kilomètres de distance, soit largement plus que l’altitude à laquelle volent les drones, il espère qu’elle suppléera les fusils anti-drones, brouilleurs d’onde et autres systèmes de défense aérienne aux prix prohibitifs, dont son unité ne dispose pas. L’Ukraine est « très friande du fait main », harangue le bricoleur. « Nous pouvons fabriquer des motanka (poupées de chiffon) ou des mitrailleuses. Nous pouvons faire des vyshyvankas (broderies), chanter de belles chansons. Et (…) tuer des centaines de Russes. »

Des voitures bricolées importantes pour le moral

Ievguen, nom de code « Barsouk » (Blaireau), conduit un camion Mercedes tout-terrain vieux d’au moins 30 ans, sur lequel un système de lance-roquettes multiples artisanal a été ajouté. Les quatre tubes de cette arme proviennent de « Grad » russes détruits par l’armée ukrainienne. Une poutrelle sert de tourelle. Les roquettes sont tantôt tchèques, tantôt italiennes, selon les livraisons. « Nous faisons avec ce que nous avons », assure Barsouk, un colosse de deux mètres, qui a participé à sa confection. Et de faire l’éloge du système D, érigé en règle dans l’armée ukrainienne. « Si nous ne comptons pas (d’abord) sur nous-mêmes, personne ne nous aidera. »

Depuis l’invasion russe le 24 février, toute l’Ukraine s’est massée derrière ses « défenseurs ». Les particuliers donnent leurs voitures et salaires, certaines entreprises leurs profits, leurs camions, qui ensuite réapparaissent dans une livrée camouflage, parfois militarisés. Les « véhicules bricolés ukrainiens » n’ont pas « d’impact décisif » sur le conflit, mais ils permettent de « harceler les Russes », ce qui est important, estime Pierre Grasser, chercheur associé au laboratoire Sirice-Sorbonne à Paris. Ils « attirent la sympathie, ils montrent la mobilisation de tout un pays ».









Vitaliï Brizgalov s’est ainsi lancé dans la construction de buggies pour l’armée. Dans son petit garage, une dizaine d’ouvriers assemblent vigoureusement des châssis tubulaires, coupent, vissent, fraisent… Trente buggies produits ici sont déjà au combat. Une dizaine d’autres sont en finition. Coût total du véhicule, dont le moteur issu d’antiques Lada est rendu performant par son faible poids : 2.000 euros, quand un buggy civil neuf en coûte souvent 10 fois plus.

Débrouille toujours, les militaires soudent ensuite des lance-missiles sur des engins, montre Vitaliï Brizgalov sur son téléphone. « Je fais tout pour aider les nôtres à gagner plus vite. (…) Même si des gens doivent mourir » côté russe. Et cet homme frêle et réservé d’ajouter : « Depuis le début de la guerre, je suis devenu beaucoup plus dur. »