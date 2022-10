Guerre en Ukraine EN DIRECT : Les forces russes poussées à définir une nouvelle ligne de front...

08h08 : Près du front sud, une garderie à vélos pour attendre le retour de la paix

Ils sont verts, rouges, noirs, bleus… Tous abandonnés. A Zelenodolsk, petite ville ukrainienne proche du front sud, encore bombardée jeudi par l’armée russe, des centaines de vélos racontent le sauve-qui-peut face à l’ennemi. Certains engins étaient bichonnés : un tricot protège une selle, une petite sacoche est fixée sur un cadre. D’autres ressemblent plus à des outils de travail, rouillés, durs au mal.

Les porte-bagages sont parfois pourvus d’un siège bébé, parfois d’une cagette. Il y a aussi un lourd triporteur pour personne handicapée, quelques poussettes, des fauteuils roulants, des charrettes et un petit vélo marron à roulettes. Plus de 600 cycles patientent dans et autour d’un petit entrepôt de Zelenodolsk. « Nous les gardons pour leurs propriétaires », afin qu’ils puissent les récupérer à la fin de la guerre, affirme Vitaliï Rekhlitskiï, qui travaille pour la municipalité.

Nombre d’entre eux sont arrivés début mars, alors que l’armée russe prenait progressivement le contrôle d’une partie de la région voisine de Kherson. A ce moment, l’envahisseur avait déjà volé la plupart des voitures dans les villages environnants, indique Vitaliï Rekhlitskiï. Pour partir, il ne restait que le vélo.