Guerre en Ukraine EN DIRECT : Vote au conseil de sécurité de l’ONU pour condamner les « référendums »…

07h44 : A Izioum, les Ukrainiens se reconnectent

Privés d’informations et de contact avec le monde extérieur pendant six mois d’occupation russe, les habitants de la ville d’Izioum, reprise par les troupes ukrainiennes, se réjouissent d’avoir retrouvé l’internet grâce à une borne wifi improvisée. Devant un immeuble d’habitation, des dizaines de personnes font la queue devant un panneau indiquant « 15 minutes de wifi », où un travailleur humanitaire prend les téléphones un à un et saisit le mot de passe.

Izioum, ville du nord-est de l’Ukraine majoritairement russophone d’environ 50.000 habitants avant la guerre, a été entièrement occupée par les forces russes entre avril et début septembre, lorsqu’elles ont été chassées par une contre-offensive ukrainienne. Les habitants ont expliqué jeudi à l’AFP que l’électricité et les réseaux mobiles ont été gravement endommagés pendant les combats et, n’étant toujours pas rétablis, le manque d’informations les tient dans l’ignorance de ce qui se passe. Grâce à un générateur de courant fourni par l’armée, les habitants peuvent désormais se connecter à Internet, au moins pendant un quart d’heure par jour.