Guerre en Ukraine EN DIRECT : Une quatrième fuite identifiée dans les gazoducs Nord Stream « sabotés »...

07h55 : En Finlande, la fuite de Russes craignant une frontière fermée « pour toujours »

Inquiets d’une possible fermeture de la frontière « pour toujours » après l’ordre de mobilisation de Moscou pour la guerre en Ukraine, un nombre croissant de Russes en âge de combattre fuient, via la Finlande, au poste-frontière de Vaalimaa. « Maintenant je crois que votre statut importe peu. Si vous êtes en état de servir aujourd’hui, demain vous pouvez être dans l’armée », explique Viktor Zakharov, un scientifique de 35 ans, un des rares à accepter de donner son nom complet.

Venant de Saint-Pétersbourg, lui, sa femme et leurs trois enfants viennent de franchir le check-point, où les passages de citoyens russes ont doublé depuis l’ordre de mobilisation « partielle » de Vladimir Poutine mercredi dernier. « Le sentiment de liberté n’est pas encore là, à cause des nuits sans sommeil et du temps passé à faire les valises », raconte le jeune père de famille, les traits tirés. Après une escale en Finlande chez des amis, il compte mettre le cap sur Israël.

Comme lui, ils sont désormais 7.000 à 8.000 à passer chaque jour la longue frontière terrestre d’environ 1.300 kilomètres, la plupart au passage de Vaalima, le plus au sud. Ses portiques gris sont devenus un des lieux de transit de milliers de Russes vers l’exil, comme ailleurs en Géorgie, au Kazakhstan ou en Turquie.