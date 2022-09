Une fin de semaine entièrement dédiée à l’Ukraine sur le site de 20 Minutes. A partir de ce vendredi et jusqu’à dimanche, nous allons renforcer notre couverture éditoriale pour mieux comprendre le conflit, qui dure depuis plus de deux cents jours maintenant, mais aussi ce que vivent les Ukrainiens sur place, grâce à notre envoyée spéciale.

Alors que la Russie a décrété une mobilisation de sa population et des référendums d’annexion, 20 Minutes se mobilise pleinement. Vous pourrez ainsi, ce vendredi à 13h30, voir en video sur notre site une interview d’une heure que nous a accordée le président ukrainien Volodymyr Zelensky, deux jours après son intervention à l’assemblée générale de l’ONU, alors que la Russie a annoncé la mobilisation de ses réservistes.

Live, reportages à Kiev et en province, interviews de spécialistes et d’habitants : nous vous proposons de lire, voir ou écouter (via nos podcasts) le travail de nos journalistes, pour mieux appréhender la réalité et les enjeux de cette guerre à quelques centaines de kilomètres de la France, et qui marque nos esprits et le quotidien. De poser aussi vos questions à Armelle Le Goff, notre directrice de la rédaction, envoyée spéciale, qui vous répondra dans un live vendredi vers 18 heures sur la page Instagram de 20 Minutes.