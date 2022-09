La guerre au plus près. Vendredi, 20 Minutes participera à une interview exclusive du président ukrainien Volodymyr Zelensky, réalisée à Kiev, en partenariat avec Ouest-France et Nice-Matin, et diffusée sur TV5 Monde à 13h30. Puis, Armelle Le Goff, rédactrice en chef et directrice de la rédaction de 20 Minutes, répondra à toutes vos questions en direct depuis la capitale ukrainienne et de notre compte Instagram@20MinutesFrance, en fin de journée, à 18 heures.

Sept mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, où en est-on du conflit ? Lundi 12 septembre, dans son allocution vidéo du soir, le chef de l’Etat ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que son armée avait repris 6.000 km2 de territoire occupé par les forces russes depuis le début du mois. Mercredi, dans une allocution préenregistrée, le président russe Vladimir Poutine a riposté en annonçant la mobilisation de centaines de milliers de réservistes pour relancer son offensive en Ukraine, tout en brandissant la menace d’un recours à l’arme nucléaire.

Alors que l’Ukraine promet de « détruire » les Russes mobilisés sur son territoire, Vladimir Poutine peut-il reprendre la main avec ses 300.000 réservistes ? La communauté internationale peut-elle empêcher les « référendums » d’annexion par la Russie, qui seront organisés entre les 23 et 27 septembre dans quatre régions d’Ukraine ? Combien de temps le conflit peut-il encore durer ? Combien de victimes a-t-il fait ? La guerre en Ukraine peut-elle se transformer en guerre nucléaire ? Quelle est la position de la France aujourd’hui ?…. Posez dès à présent toutes vos questions sur la guerre en Ukraine dans le formulaire ci-dessous. Celles-ci seront relayées vendredi lors de l’Insta Live. Merci !