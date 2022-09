Vous avez raté les derniers événements sur les tensions en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

La Russie accélère sa colonisation en Ukraine. Les autorités installées par Moscou dans quatre régions d’Ukraine ont annoncé ce mardi la tenue dans l’urgence du 23 et 27 septembre de « référendums » d’annexion par la Russie, en pleine contre-offensive ukrainienne. Les pouvoirs séparatistes des régions de Lougansk et Donetsk ont annoncé ces votes, tout comme les autorités d’occupation russe de Kherson et Zaporojie (sud).

Ces scrutins, prévus dès cette semaine, interviendront alors que l’Ukraine entrera dans son 8e mois de guerre et que toutes ces zones font l’objet de combats. En réponse, la présidence ukrainienne a juré de « liquider » la menace russe, tandis que le ministère de la Défense a comparé ces votes à « l’Anschluss » nazi de l’Autriche en 1938.

La phrase du jour

Poutine est prêt à tenir sans délai les référendums pour avoir le droit d’utiliser l’arme atomique pour défendre le territoire russe »

Pour l’analyste russe indépendante Tatiana Stanovaïa, la tenue de ces votes est une menace claire de Poutine à l’Ukraine et l’Occident qui aide Kiev et sanctionne la Russie. D’après cette experte qui dirige le centre d’analyse R.Politik, ces référendums fictifs permettraient à Moscou d’user de l’arme nucléaire.

Le chiffre du jour

300.000. Le président Vladimir Poutine a accusé ce mardi l’UE de bloquer le don de 300.000 tonnes d’engrais russes aux pays qui en ont le plus besoin, au moment où Moscou se plaint d’obstacles aux exportations de la part des Occidentaux.

« Le comble du cynisme, c’est que même notre offre (…) de transférer gratuitement 300.000 tonnes d’engrais russes bloqués dans les ports européens en raison des sanctions vers les pays qui en ont besoin reste toujours sans réponse », a déploré Vladimir Poutine lors d’une cérémonie de remise des lettres de créance à une vingtaine d’ambassadeurs.

La tendance du jour

Le secrétaire général de l’ONU a mis en garde ce mardi devant des dirigeants du monde entier contre le risque d'« un hiver de grogne mondiale » en raison des multiples crises qui frappent l’humanité, notamment la guerre en Ukraine. Américains et Européens ont organisé mardi une réunion ministérielle sur la sécurité alimentaire, conséquence de cette guerre dont souffre toute la planète.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a contribué à aggraver les pénuries alimentaires auxquelles sont confrontés des pays parmi les plus pauvres du monde déjà affectés par la pandémie qui a fortement perturbé les circuits de distribution, et par la crise climatique. Après le secrétaire général, pendant plusieurs jours, des dizaines de chefs d’Etat et de gouvernement du monde entier vont prendre la parole lors de cette grand-messe diplomatique annuelle.

L’Ukraine devrait rester au cœur des débuts, avec notamment une intervention mercredi du président ukrainien Volodymyr Zelensky - par vidéo grâce à une autorisation spéciale votée la semaine dernière par les Etats membres - et un Conseil de sécurité jeudi au niveau des ministres des Affaires étrangères. Cette semaine de haut niveau compte en revanche quelques absents de marque, en particulier les présidents russe Vladimir Poutine et chinois Xi Jinping.