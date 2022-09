Guerre en Ukraine EN DIRECT : Kiev annonce l’arrêt du dernier réacteur en activité à la centrale de Zaporojie…

9h39 : La reconquête d’Izioum, dans l’Est, est « en cours », selon Kiev

Les forces ukrainiennes sont en train de reprendre le contrôle de villes et de villages autour de la ville stratégique d’Izioum à la faveur de leur contre-offensive contre les forces russes dans l’Est de l’Ukraine, a annoncé Kiev dimanche. « La libération de portions de territoire dans les districts de Koupiansk et Izioum dans la région de Kharkiv est en cours », a annoncé l’état-major ukrainien au 200e jour du conflit. Kiev avait annoncé plus tôt que ses troupes étaient entrées dans Koupiansk.