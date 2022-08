Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en somme-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Les présidents russe Vladimir Poutine et français Emmanuel Macron ont appelé lors d’un entretien téléphonique vendredi à organiser « dans les plus brefs délais » une inspection de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjie, cible de bombardements. « La partie russe a confirmé être prête à fournir toute l’assistance nécessaire aux inspecteurs de l’Agence » atomique, selon la même source. La présidence française a de son côté déclaré que Emmanuel Macron avait « soutenu l’envoi sur place dans les meilleurs délais d’une mission d’experts de l’AIEA, à des conditions agréées par l’Ukraine et les Nations unies ». Cette conservation entre les deux chefs d’Etat, à l’initiative du Français, est la première depuis le 28 mai.

La phrase du jour

« Bien évidemment, l’électricité de Zaporijjie est une électricité ukrainienne (…) ce principe doit être pleinement respecté »

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, en visite en Ukraine ces jours-ci, a appellé la Russie à ne pas couper la centrale nucléaire de Zaporijie du réseau électrique ukrainien.

Le chiffre du jour

775. C’est, en millions de dollars, le montant d’une nouvelle tranche d’aide militaire des Etats-Unis à l’Ukraine. Le Pentagone a fait cette annonce ce vendredi, qui comprend notamment des missiles supplémentaires pour les systèmes américains d’artillerie de précision Himars. Cette nouvelle tranche d’aide prévoit aussi l’envoi de systèmes de canons mobiles et des obus supplémentaires compatibles avec des armements fournis par le Royaume Uni, a indiqué à la presse une haute responsable du ministère américain de la Défense.

La tendance du jour

Kiev appelle les Européens à bannir les touristes russes pour punir Moscou de la guerre en Ukraine, mais cette mesure est loin de faire consensus et contredirait la ligne suivie jusqu’à présent par les Vingt-Sept en matière de sanctions. Elle sera discutée lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE fin août à Prague. Les pays Baltes et la Finlande sont sur une ligne dure, l’Allemagne et le Portugal, par exemple beaucoup plus modérés.