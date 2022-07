Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Le Britannique Paul Urey, capturé en avril par les forces prorusses de l’est de l’Ukraine lors d’une mission humanitaire selon des proches, est mort en détention le 10 juillet, ont annoncé vendredi les autorités séparatistes.

Une annoncé jugée « alarmante » par Downing Street. « Il s’agit d’informations alarmantes et nos pensées vont bien évidemment à sa famille et à ses amis », a déclaré un porte-parole de Downing Street.

La phrase

« Au début, j’ai pensé que nous nous sommes simplement tiré une balle dans le pied, mais l’économie européenne s’est tiré une balle dans les poumons et est asphyxiée. »

Faisant allusion aux sanctions prises contre la Russie, le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a appelé les dirigeants de l’Union européenne à modifier leur politique à cet égard. Son pays, qui importe 65 % de son pétrole et 80 % de son gaz, a annoncé mercredi un « état d’urgence » pour répondre à la crise énergétique. Les mesures prévoient notamment que les particuliers consommant davantage de gaz et d’électricité que la moyenne devront payer le surplus au prix du marché et non au tarif réglementé

Le chiffre

2. La Nasa a annoncé vendredi reprendre les vols conjoints avec les Russes vers la Station spatiale internationale (ISS), afin d’assurer « la sécurité des opérations » de la station, et ce malgré les efforts des Etats-Unis pour isoler Moscou suite à l’invasion de l’Ukraine.

Deux astronautes américains voleront à bord d’une fusée russe Soyouz lors de deux missions distinctes, dont la première prévue pour septembre. Deux cosmonautes russes voleront également à bord de fusées SpaceX, une première.

La tendance du jour

Le ministère russe de la Défense a indiqué vendredi qu’un « document final » serait prêt sous peu pour permettre l’exportation de céréales d’Ukraine, après des négociations impliquant Moscou, Kiev, Ankara et l’ONU. « Les propositions de la Russie ont été soutenues dans l’ensemble par les participants aux consultations. Et très bientôt, le travail de rédaction du document final, "L’initiative Mer Noire", sera achevé », a déclaré le porte-parole du ministère, Igor Konachenkov.

L’accord négocié par l’intermédiaire de l’ONU vise à faire sortir par la mer Noire quelque 20 millions de tonnes de céréales bloquées dans des silos ukrainiens à cause de l’offensive menée par la Russie en Ukraine. Il doit aussi faciliter les exportations russes de céréales et d’engrais, affectées par les sanctions occidentales qui frappent les chaînes logistiques et financières russes.