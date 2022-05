C’est un film d’une puissance rare. Tourné en noir et blanc pendant quatre mois, entre 2018 et 2020, le documentaire du journaliste indépendant Loup Bureau, intitulé Tranchées, offre une plongée inédite dans le quotidien des soldats de la 30e brigade de l’armée ukrainienne. En posant sa caméra dans les galeries terreuses de la région de Donetsk, Loup Bureau est parvenu à transposer toute l’imagerie centenaire de la Première guerre mondiale dans un conflit plus que jamais actuel. Réalisé avant le début de l'offensive russe contre l'Ukraine, le film retrace avec force la genèse de cette guerre démarrée bien avant le 24 février 2022.

Qu’est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à la guerre dans le Donbass ?

J’ai commencé à couvrir l’actualité ukrainienne en 2013. À l’époque j’étais correspondant en Egypte mais la révolution qui se déroulait à Kiev m’a frappée pour plusieurs raisons. Sa dimension européenne m’intéressait énormément et j’ai été marqué par la répression qui a suivi. Ça faisait écho avec ce que j’avais pu couvrir dans le cadre des printemps arabes. Je me suis rendu sur place et j’ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes sur la place Maïdan qui sont devenues, au fur et à mesure, des amis très proches. Parmi eux, il y avait un jeune ingénieur, qui au début de la guerre en 2014 s’est engagé dans un bataillon volontaire avant d’intégrer l’armée ukrainienne et de devenir commandant. Je me suis intéressé à cette guerre à travers lui, à travers son parcours et sa carrière militaire.

Votre premier documentaire, Tranchées, offre une plongée dans le quotidien des soldats ukrainiens engagés dans le conflit avec la Russie depuis 2014. Pourquoi avoir voulu rendre compte de cette vie sous terre ?

À partir de 2016, la guerre s’est transformée en guerre de position et comme toute guerre qui dure dans le temps, l’intérêt médiatique s’est tari alors que les combats continuaient. À cette époque, j’ai découvert que les soldats ukrainiens construisaient des tranchées. Mon ami militaire m’a introduit sur le front. Quand j’ai découvert toutes ces ramifications qui s’étalaient sur plusieurs dizaines de kilomètres, je me suis rendu compte que tout l’imaginaire que j’avais de la Première Guerre mondiale se rappelait à moi de manière brute et frappante.

J’ai beaucoup lu sur les tranchées, j’ai lu des lettres de poilus et plus de 100 ans après, je retrouvais exactement la même chose en face de moi, c’était dingue. J’y ai vu le même ennui, la léthargie, la promiscuité, l’effet de cloisonnement et toute la crise existentielle qui en découle. Quand on passe des mois dans des tranchées, on a forcément des questionnements intimes très forts, on se pose la question de ce qu’on fait là, pourquoi on le fait et au sens qu’on a envie de donner à sa vie. Ça a aussi fait écho à ce que j’avais vécu personnellement lors de ma détention en Turquie en 2017.

Comment avez-vous obtenu l’autorisation de tourner dans cette zone particulièrement dangereuse ?

L’Etat-Major ukrainien n’a jamais su que je réalisais un film sur ce sujet. J’ai demandé à mon ami militaire de m’obtenir une autorisation informelle pour pouvoir vivre avec eux. C’est le commandant de la 30e brigade de l’armée ukrainienne qui m’a autorisé à rester. C’est ce qui m’a permis d’avoir un accès si privilégié aux soldats et de me rapprocher d’eux plus facilement. Lorsqu’on couvre une ligne de front de façon officielle, tout est restreint, un attaché de presse de l’armée est sans cesse derrière vous et vous êtes soumis à des réglementations strictes en matière d’image. C’est très compliqué de tourner dans ce contexte parce qu’il y a toujours un enjeu stratégique et il ne faut pas trop exposer les troupes mobilisées.

« Si tu veux rester vivant, creuse », vous lance l’un des soldats que vous filmez. Comment décrire le quotidien de ces hommes et de ces femmes qui combattent dans cette zone ?

La vie dans les tranchées est épuisante. Ils dorment dans les bunkers sur des lits superposés, sont soumis à des rondes et essuient des bombardements réguliers. On est tout le temps réveillé, on a tout le temps peur donc on dort peu. Ces soldats restent dans les tranchées pendant six mois puis retournent chez eux deux semaines ou un mois avant de revenir au front. La tranchée, c’est une prison psychologique. C’est un endroit que les soldats construisent eux-mêmes, qu’ils consolident, dans lequel ils vivent et meurent parfois. Ils attendent aussi, beaucoup, souvent. Dans les récits de la guerre 14-18, on a l’impression que les combats étaient permanents mais c’est faux. Les soldats jouaient aux cartes, essayaient de vivre un semblant de quotidien pour tromper cette attente et recréer une forme de normalité. C’est ce que j’ai retrouvé en Ukraine.

Je tenais aussi à montrer la difficulté pour les soldats de revenir à leur vie quotidienne. Ils attendent tous leur permission ou leur fin de contrat avec exaltation. Il y avait une joie immense quand ils quittaient ces tranchées mais très rapidement ils se rendaient compte que la guerre n’atteignait pas seulement les corps mais aussi et surtout les esprits. La réadaptation à la vie civile est parfois plus compliquée pour certains que la guerre elle-même. Au sein de la brigade que j’ai suivie, un soldat s’est suicidé il y a un an et demi.

Loup Bureau se trouvait dans le Donbass en Ukraine quand la Russie a lancé son offensive sur tout le pays le 24 février 2022. - J.Accorsini/Sipa

Comment avez-vous réagi à l’annonce du début de l’offensive russe, le 24 février dernier ?

Les signes annonciateurs de cette guerre ont été si nombreux… Le conflit dans le Donbass ne s’est jamais vraiment terminé et l’éventualité de voir cette guerre s’envenimer est restée constante. La propagande russe qui s’est diffusée pendant des années dans les médias nationaux a aussi contribué à préparer la population à cette guerre. Pour autant, la plupart pensaient que si résurgence du conflit il devait y avoir, il se limiterait à l’est de l’Ukraine et au Donbass. Alors forcément, quand la population a compris l’ampleur de cette offensive, la surprise a été majeure. Même si j’avais conscience que quelque chose de grave pouvait éclater, en devenir le témoin, ça a été un choc.

Que sont devenus les soldats avec lesquels vous avez vécu au cours de votre documentaire ?

Je suis retourné dans les tranchées il y a trois semaines et certains des soldats que j’ai filmés se trouvaient toujours au même endroit. Toutes les positions dans lesquelles j’ai pu me rendre sont d’ailleurs encore utilisées aujourd’hui. Les Russes n’ont pas réussi à les prendre. Les combats en revanche sont forcément montés en intensité depuis le 24 février et deux soldats que l’on aperçoit dans mon film sont morts depuis. J’ai régulièrement des nouvelles de la brigade, ils se battent sans arrêt, il n’y a pas eu de roulement depuis deux mois, ils n’ont pas pu retrouver leurs familles, ils sont réquisitionnés à 100 % par l’armée et tous les jours ils tentent de survivre. C’est un sacrifice immense que font ces gens-là, surtout en sachant que leurs familles subissent, elles aussi, cette guerre et se trouvent dans des situations dangereuses.

Vous vous trouviez en Ukraine, dans le Donbass, au début de l’offensive. De quoi avez-vous été témoin ?

Tout le monde était dans un état de sidération. En quelques heures, les Ukrainiens ont dû changer de vie. Certains ont choisi de partir sur le front, d’autres ont quitté le pays ou ont préféré se réfugier à l’Ouest. Ça a été un cataclysme dans leur vie. Voir des amis de mon âge prendre les armes et partir sur le front parce qu’ils considèrent qu’ils n’ont pas d’autres choix, c’est très dur émotionnellement. En quittant le Donbass, je me suis rendu à Kiev pendant deux semaines et c’était surréaliste. Les gens ne savaient pas du tout ce qui allait se passer, si la ville allait être encerclée, si cette colonne de chars de plus de 80 km allait réussir à passer ou pas. Au fil des jours, il est devenu de plus en plus difficile de circuler dans le pays, on n’avait plus de voiture, plus d’essence, plus rien. Les seules équipes qui étaient prêtes, c’était celles des grandes chaînes d’information qui avaient toute une logistique derrière elles. Mais beaucoup d’indépendants ont dû partir. A titre personnel, j’étais dans un tel état de sidération que j’ai décidé de rentrer. Je n’arrivais plus à travailler correctement.

Le début de cette guerre a été particulièrement médiatisé et a poussé de nombreux jeunes reporters à se rendre sur place. Quel regard portez-vous sur l’intérêt de cette nouvelle génération de journalistes pour l’Ukraine ?

C’est un événement majeur, c’est la première fois qu’une guerre de cette échelle se déroule sur le continent européen depuis des décennies et c’est la plus grande opération militaire lancée par la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc il me semble normal que de jeunes journalistes aient envie de s’y rendre. C’est effectivement extrêmement dangereux mais moi aussi j’ai commencé à couvrir des conflits en prenant des risques. On a beaucoup répété à ces jeunes reporters : « Ne venez pas, vous n’êtes pas en sécurité, vous n’avez pas les moyens ni l’expérience pour couvrir un conflit ». Mais on n’est jamais prêt pour la guerre ! Et j’ai vu des journalistes expérimentés prendre plus de risques que leurs cadets. Ce n’est pas parce qu’on a une voiture et une rédaction derrière soi que l’on s’expose moins. Le risque réel, c’est d’être isolé et de ne pas avoir de fixeur expérimenté.

Le conflit risque-t-il de s’enliser de nouveau dans le Donbass selon vous ?

Malheureusement, j’en ai bien peur. Je ne vois pas comment Vladimir Poutine pourrait sortir victorieux de ce conflit dans les prochaines semaines. Et tout se jouera sur ce territoire parce que c’est là que la guerre a démarré en 2014. C’est là que la Russie a organisé la déstabilisation de l’Ukraine. Le jour où cette région retrouve une stabilité, le conflit va forcément baisser en intensité. Il ne faut pas oublier que depuis huit ans, ses habitants vivent des invasions successives et subissent la guerre. Aujourd’hui, certaines localités n’ont plus d’électricité, plus d’eau, et l’approvisionnement en nourriture devient de plus en plus compliqué. Le Donbass est devenu une région martyre.