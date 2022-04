Plus de cent millions d’euros d’équipements militaires ont été livrés par la France à l'Ukraine, a annoncé mercredi 13 avril Florence Parly, ministre française des Armées, après s’être entretenue avec son homologue ukrainien Oleksiy Reznikov. « J’ai annoncé à mon homologue que la France fournira des capacités militaires additionnelles, en complément des cent millions d’euros des dons de matériels déjà effectués », a déclaré la ministre dans un tweet publié le même jour.

La France est depuis le début aux côtés du peuple ukrainien. Nous avons livré pour plus de 100 millions d’€ d’équipements militaires et œuvré au déblocage de 1,5 milliard d’€ par l’UE pour aider l’Ukraine à se défendre. C’est son droit. C’est sa sécurité. C’est aussi la nôtre. — Florence Parly (@florence_parly) April 13, 2022

Florence Parly précise que les livraisons concernent des « moyens de protection, équipements optroniques, armements et munitions, systèmes d’armes répondant aux besoins exprimés par l’Ukraine ». Jusqu’ici, Paris n’avait pas chiffré le montant des armements livrés à Kiev depuis le début de l’invasion russe fin février. Ce montant s’ajoute aux 500 millions d’euros supplémentaires que l’Union européenne a débloqué jeudi dernier pour du matériel militaire, portant l’effort à 1,5 milliard d’euros depuis le début du conflit.

« La France est déterminée à aider l’Ukraine »

« A mesure que le conflit se poursuit, la France se prépare avec ses partenaires pour fournir à l’Ukraine un soutien militaire dans la durée, appuyé par la mobilisation de nos industries de défense », a indiqué le communiqué du ministère. « Il s’agit de mobiliser collectivement des matériels adaptés aux besoins ukrainiens et de s’organiser pour coordonner, avec nos alliés et partenaires, notre assistance en matière de formation et de soutien spécifiques à ces matériels », a-t-il précisé. « La France est déterminée à aider l’Ukraine pour résister à cette agression et créer les conditions pour une paix juste et durable. »