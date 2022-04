La ville russe de Klimovo, 13.000 habitants à une dizaine de kilomètres de la frontière ukrainienne, bombardée par l’armée de Kiev. Ce sont les accusations portées par Alexandre Bogomaz, gouverneur de la région russe de Briansk, frontalière de l'Ukraine. « Les forces armées ukrainiennes ont tiré sur le village de Klimovo. Deux immeubles d’habitation ont été endommagés par le bombardement et il y a des blessés parmi les habitants », affirme-t-il.

Ces personnes « sont en train de recevoir toute l’assistance médicale » nécessaire, a-t-il poursuivi dans un communiqué diffusé sur Telegram, ajoutant que des équipes de secouristes avaient été dépêchées sur les lieux. Selon l’agence de presse Interfax, qui cite un responsable du ministère de la Santé, sept personnes blessées à Klimovo ont été hospitalisées, dont deux dans un état jugé « grave ».

De précédentes accusations russes

Il n’était pas possible de vérifier le bien-fondé de ces accusations de manière indépendante.

La Russie, qui a déclenché le 24 février une offensive militaire en Ukraine, a plusieurs fois accusé les forces de Kiev d’avoir procédé à des attaques sur son sol. Plus tôt jeudi, les services de sécurité (FSB), cités par l’agence de presse TASS, ont accusé l’Ukraine d’avoir frappé un poste-frontière. Début avril, le gouverneur de la région de Belgorod, voisine de Briansk et elle aussi frontalière, avait accusé des hélicoptères ukrainiens d’avoir fait une incursion et frappé un dépôt de carburant.