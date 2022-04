Vous avez raté les derniers événements liés à la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19 h 30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Le président russe est sorti de son silence et en a profité pour envoyer une volée de critiques et d’accusations sur le gouvernement ukrainien. Il a ainsi assuré que le massacre de Boutcha qu'un « fake » orchestré par Kiev. Le chef du Kremlin a également accusé les négociateurs ukrainiens de changer sans cesse de position pendant les pourparlers avec Moscou, ce qui serait à l’origine « des difficultés » pour parvenir à un accord.

A côté de ces nombreuses critiques, le président russe à félicité son armée. Il a ainsi salué la lutte « courageuse, professionnelle, efficace » des officiers russes qui « participent à l’opération militaire spéciale au Donbass » a assuré que l’offensive se poursuivait « calmement ». Vladimir Poutine s’est bien gardé de s’étendre sur les pertes de son armée et les a même minimisées, affirmant que l’« opération militaire » de la Russie atteindrait sans aucun doute ses « nobles » objectifs.

La phrase

Des centaines de cas de viol

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé « des centaines de cas de viol » dans les zones précédemment occupées par l’armée russe, « y compris de jeunes filles mineures et de tout petits enfants ».

Le chiffre

Plus de 870.000 Ukrainiens sont rentrés chez eux depuis le début de la guerre, dont des femmes et des enfants, a annoncé le service des garde-frontières ukrainiens. Toujours selon cette source, ils seraient entre 25.000 et 30.000 à revenir chaque jour.

La tendance du jour

Les dernières troupes ukrainiennes présentent à Marioupol continuent de la défendre tant bien que mal. Selon elles, « l’ultime bataille » est proche dans cette ville portuaire assiégée par l’armée russe depuis plus de sept semaines. La ville semble sur le point de chuter. Hier, les séparatiste pro-russes ont assuré avoir conquis la zone portuaire.

De son côté, l’armée ukrainienne avait envoyé un dernier appel au secours, assurant être à bout de munition. « Ce sera la mort pour certains d’entre nous et la captivité pour les autres », a écrit sur Facebook la 36e brigade de la marine nationale, expliquant n’avoir reçu que « 50 obus, 20 mines et des missiles antichars NLAW ».

Un mince et dernier espoir subsiste avec un groupe de combattants ukrainiens cachés dans les tunnels et souterrains d’un vaste complexe industriel et que l’armée russe peine à prendre.