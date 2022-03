Vous avez raté les derniers événements sur les tensions en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

L’info du jour

Le président ukrainien accuse la Russie d’utiliser des « bombes au phosphore ». « Ce matin (…) il y a eu des bombes russes au phosphore. Des adultes ont été tués et des enfants ont été tués à nouveau », a lancé Volodymyr Zelensky dans un message vidéo pour les dirigeants Occidentaux.

According to the mayor of Irpin, Russians used white phosphorus in the area last night. This is the start of something really fucking disgusting. pic.twitter.com/EUVgzWLW0x