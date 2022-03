A Saint-Pierre-de-Chandieu (Rhône),

Fabienne a sursauté à 4h16 jeudi, lorsqu’un texto l’a alertée que le car transportant 49 personnes en provenance de Lviv (Ukraine) allait arriver vers 5 heures dans le centre de Saint-Pierre-de-Chandieu ( Rhône). En raison d’une panne à 70 km de l’arrivée, cette employée de banque de 50 ans a dû patienter quatre heures de plus avant de rencontrer pour la première fois Maria (15 ans) et Victoria (16 ans), deux adolescentes ukrainiennes qu’elle a accepté d’héberger pour une durée indéterminée.

« Avec mon mari et nos deux enfants, on n’a pas réfléchi longtemps, confie Fabienne. Tout a dû s’organiser dans l’urgence et quand je vois que même ma fille de 10 ans a tenu à aider au tri des dons mercredi, ça prouve à quel point tout Saint-Pierre-de-Chandieu fait preuve de solidarité. » Cette petite commune de 4.800 habitants, située à 25 km de Lyon, remue en effet ciel et terre pour venir en aide à l’Ukraine, avec qui elle entretient une histoire particulière depuis plus de dix ans. La raison ? La création d’une antenne Lyon-Lviv de l’association culturelle et humanitaire les Joyeux petits souliers.

« Je n’étais pas prête à quitter mes parents et mon mari »

Avant le Covid-19, plusieurs familles de Saint-Pierre-de-Chandieu ont ainsi pris pour habitude d’héberger et de parrainer durant une dizaine de jours des enfants de l’école de danse Veseli Cherevychky, à l’occasion de leur tournée dans la région lyonnaise. « Dès samedi, en voyant les attaques russes, on a lancé un plan d’action avec une grosse collecte de dons et la proposition spontanée d’habitants voulant accueillir des Ukrainiens fuyant leur pays en guerre, résume le maire Raphaël Ibanez. Ça nous a tous pris au ventre de voir ce car arriver de Lviv, d’autant que certains enfants ont fait le voyage sans leur mère. »

Darila (11 ans) pose aux côtés de son hôte Françoise Cabanet, jeudi à Saint-Pierre-de-Chandieu. - Jérémy Laugier/20 Minutes

Ce n’est pas le cas de Darila (11 ans), qui traverse cette épreuve aux côtés de sa mère Adriana, chanteuse professionnelle déjà venue à Lyon pour un concert à la basilique de Fourvière. Toutes les deux vivent depuis jeudi chez Françoise Cabanet (73 ans), avant de poursuivre dans quelques jours leur périple jusqu’en Vendée, où une autre antenne régionale des Joyeux petits souliers va les héberger. « Je n’étais pas prête à quitter mes parents et mon mari, qui prépare actuellement les médicaments pour l’armée à Lviv, mais je l’ai fait pour ma fille », glisse Adriana, les yeux rougis et la voix tremblante, tout comme sa fille se chargeant de la traduction en anglais.

« On n’a pas vocation à remplacer une ONG »

Françoise Cabanet, qui échange toujours sur Facebook avec ses anciens invités réguliers Yarko, Petro et Taras, « désormais tous majeurs et n’ayant donc pas le droit de sortir d’Ukraine », a pleuré dans les bras d’Adriana jeudi matin. « Avec mon mari, tout ça est naturel, on voulait absolument faire un geste », indique la retraitée, qui réside depuis 20 ans à Saint-Pierre-de-Chandieu.

Ces derniers jours, l’association a reçu plus de 500 mails de propositions d’hébergement dans toute la région lyonnaise. « On n’a pas vocation à remplacer une ONG, précise Aline Mouterde, bénévole des Joyeux petits souliers. On veut rester une initiative locale à l’échelle de Saint-Pierre-de-Chandieu, pour venir en aide en priorité aux enfants de l’école de danse de Lviv. »

Une centaine de bénévoles se mobilisent depuis lundi au sous-sol de la mairie de Saint-Pierre-de-Chandieu. - Jérémy Laugier/20 Minutes

« Une rotation entre familles pour éviter qu’une lassitude ne s’installe »

L’hébergement des jeunes Ukrainiens et des quelques mamans présentes pose tout de même question dans la commune rhodanienne : « On ne connaît pas l’échéance de ce séjour, c’est la difficulté majeure pour toutes ces familles d’accueil, poursuit Aline Mouterde. On songe à une rotation toutes les deux semaines pour éviter qu’une lassitude ne s’installe. Puis à partir du 1er mai, on devrait pouvoir rejoindre le centre de vacances franco-ukrainien situé à Rochepaule (Ardèche). »

En attendant, une centaine de bénévoles, comme investis d’une mission, se relaient jour et nuit pour organiser les cartons, sacs et tonneaux de vêtements, denrées alimentaires, produits d’hygiène et couvertures de survie, et faire rentrer le tout dans un car et un camion destinés à vite repartir en Ukraine. Dans plusieurs salles situées au sous-sol de la mairie et dédiées à la collecte, l’effervescence est totale. Parmi les 200 dons apportés depuis quatre jours à la mairie, certains proviennent d’Isère, preuve de la notoriété acquise par Saint-Pierre-de-Chandieu dans toute la région, grâce à sa réactivité.

Le car ayant permis aux 49 Ukrainiens de rejoindre le Rhône était rempli jeudi après-midi de fournitures destinées à être distribuées à Lviv (Ukraine) dans les prochains jours. - Jérémy Laugier/20 Minutes

« On va ouvrir le restaurant scolaire à tous ces enfants »

« Je n’imaginais pas qu’il puisse y avoir une quantité de dons aussi hallucinante dans notre commune », raconte Elodie (35 ans), enceinte de sept mois mais omniprésente en coulisses, au point de préparer des étiquettes en ukrainien (« merci Google Traduction ») pour occuper ses périodes d’insomnie. Comme l’école de danse Veseli Cherevychky compte 450 jeunes danseurs et chanteurs, le projet est de renvoyer dès ce vendredi vers Lviv son car, déjà bondé des dons récoltés, afin de faire ensuite venir dans le Rhône une nouvelle cinquantaine d’Ukrainiens. Et ainsi de suite « tant que les frontières ne sont pas fermées » ?

Raphaël Ibanez imagine en tout cas bien tous ces enfants et ados intégrer les écoles et le collège de sa commune. « Il est clair qu’on va ouvrir le restaurant scolaire à tous ces enfants », précise-t-il. En attendant, Fabienne est ravie de voir ses « souriantes » guests Maria et Victoria prendre leurs marques à la maison et filer pour une promenade au soleil, jeudi après-midi, après leurs 48 heures de car. Encore « angoissée par les sirènes » de Lviv, Adriana s’apprête de son côté à visiter le parc de la Tête d'or, avec sa fille et Françoise.

« Voir des enfants vivre cette situation en 2022, ça fait peur »

Une messe va être dédiée à l’Ukraine, samedi à l’église de Saint-Pierre-de-Chandieu, et la 54e édition de son emblématique carnaval, qui devrait séduire 40.000 spectateurs du 11 au 13 mars, s’annonce avec une forte pensée pour la triste actualité ukrainienne.

Tout en remplissant des sacs de produits d’hygiène, Elodie conclut : « Voir de nos yeux des enfants vivre cette situation en 2022, ça fait peur. Mais en même temps, il y a deux ans, des gens se donnaient des coups de coude en France pour arracher les derniers rouleaux de papier toilette dans les supermarchés. Ça fait chaud au cœur de constater qu’on peut basculer à l’extrême opposé. »

Contact pour des dons de produits alimentaires et de soins pour les bébés : lyon.lviv.jps@gmail.com