Conflit Ukraine – Russie EN DIRECT : Emmanuel Macron doit avoir Vladimir Poutine au téléphone ce matin…

9h38 : Téléphone rouge

Emmanuel Macron a un entretien ce dimanche avec Vladimir Poutine, un effort diplomatique en urgence pour tenter d’éviter une invasion russe de l’Ukraine. Cet entretien prévu à 10 heures est maintenu alors même que Kiev appelle désormais ses alliés occidentaux à cesser toute politique « d’apaisement » à l’égard de Moscou, accusé par Washington et Kiev d’avoir massé 150.000 soldats aux frontières orientales ukrainiennes. Après leur rencontre du 7 février à Moscou, cette discussion entre les dirigeants français et russe constitue « les derniers efforts possibles et nécessaires pour éviter un conflit majeur en Ukraine », a souligné l’Elysée.