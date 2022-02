Conflit Ukraine - Russie EN DIRECT : Loin de se retirer, Moscou a déployé 7.000 militaires supplémentaires, avertit Washington...

Bonjour et bienvenue dans l’indispensable live pour tout connaître de la situation entre l’Ukraine et la Russie. Retrait des troupes, retour des troupes, menaces, promesses, espoir et désillusions, suivez une nouvelle journée du feuilleton conflicto-diplomatique qui nous tient tous en haleine depuis plusieurs semaines. Et bonne journée, bien sûr !