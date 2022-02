Vous avez raté les derniers événements sur les tensions en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19 h 30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

Les armées russe et biélorusse ont lancé ce jeudi de grandes manoeuvres dans la région biélorusse de Brest, frontalière de l’Ukraine, alors que se poursuivent d’intenses efforts diplomatiques pour désamorcer la crise. Le Pentagone a annoncé que les chefs des armées américaine et biélorusse se sont parlé afin de prévenir l’éventualité d'« incidents malencontreux » lors des manœuvres, qui sont censées durer jusqu’au 20 février.

Le déploiement de ces soldats et d’une batterie de systèmes anti-aériens S-400 a été immédiatement dénoncé par la présidence ukrainienne comme un moyen de « pression psychologique » employé par Moscou, qui a par ailleurs massé depuis novembre plus de 100.000 soldats près de sa propre frontière avec l’Ukraine.

C’est le sentiment du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, qui a prononcé cette phrase au début de sa rencontre à Moscou avec son homologue britannique Liz Truss. Il a aussi déploré que « beaucoup de nos collègues occidentaux [aient] justement une passion pour cette forme [de communication] ».

350. C’est le nombre de soldats britanniques supplémentaires qui ont atterri ce jeudi en Pologne. « Nous devons travailler ensemble maintenant pour parvenir à une détente et convaincre Vladimir Poutine d’engager une désescalade », a souligné Boris Johnson lors d’un point de presse commun avec son homologue polonais, Mateusz Morawiecki.

Les pays occidentaux ont dénoncé unanimement les manœuvres de la Russie et du Bélarus à la frontière de l’Ukraine. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a regretté « un geste d’une grande violence », tandis que le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a qualifié ces manœuvres de « moment dangereux pour la sécurité en Europe ».

I delivered a clear message to Minister Lavrov that Russia must deescalate, respect Ukraine’s sovereignty and engage in meaningful talks.



If Russia is serious about not invading, we need to see troops withdraw. The military build-up is an undeniable threat to Ukraine. pic.twitter.com/YdwdKQRlDz