Un an après avoir soulevé pas mal de questions aux États-Unis et au Canada, les ballons d’observation chinois, rapidement baptisés « ballons espions » par les Américains, survolent depuis plusieurs semaines Taïwan. Un nombre record de six ballons chinois a été détecté autour et au-dessus de « l’île rebelle », a ainsi annoncé lundi le ministère de la Défense à Taipei.

20 Minutes fait le point, alors qu’il s’agit du nombre le plus élevé depuis que le ministère a commencé à publier régulièrement des données sur les ballons repérés dans le ciel de Taïwan en décembre.

Où ces ballons chinois ont-ils exactement été repérés ?

Cinq ballons chinois ont été repérés à l’ouest de Keelung, une ville portuaire du nord de Taïwan, et un à l’ouest du comté de Pingtung, situé au Sud, en train de survoler l’archipel, selon une carte publiée par le ministère taïwanais de la Défense. Le ministère, qui publie quotidiennement des données sur la présence militaire chinoise autour de Taïwan, a précisé qu’ils avaient tous été repérés dimanche à une altitude comprise entre 15.000 et 17.000 pieds (4,6 à 5,2 kilomètres).

D’autres ballons avaient-ils déjà survolé Taïwan ?

En février dernier, l’armée avait alerté les autorités aériennes après avoir repéré un ballon dans son espace aérien, mais elle n’avait alors précisé ni sa provenance ni une localisation plus détaillée. En décembre, le ministère de la Défense de Taipei a commencé à signaler l’apparition de ballons chinois autour de Taïwan, notant qu’à quatre reprises au moins ils ont directement survolé l’archipel.

Puis, d’autres ballons ont été repérés après l’élection présidentielle du 13 janvier, remportée par le dirigeant Lai Ching-te, opposé à la réunification. Depuis décembre, plus d’une quarantaine de ballons auraient ainsi franchi le détroit de Taïwan (23 entre le 2 et le 7 janvier), qui sépare l’île de la Chine continentale, selon le ministère de la Défense taïwanais.

Mais à quoi servent ces ballons ?

Le 6 janvier dernier, le ministère taïwanais de la Défense a condamné « le mépris des communistes chinois pour la sécurité aérienne » et dénoncé « une tentative [chinoise] d’utiliser la guerre cognitive pour affecter le moral de notre peuple ». La présence de ballons espions chinois a, selon les experts, été assimilée à « un coup de pression pour favoriser Hou Yu-ih », candidat à l’élection présidentielle taïwanaise et favorable au rapprochement avec la Chine. « L’objectif politique est bien plus important que l’objectif militaire. Pékin voulait susciter des doutes et de l’inquiétude […] afin de changer l’attitude du peuple taïwanais dans le cadre des élections », a déclaré à l’AFP l’expert en défense Su Tzu-yun.

Car la Chine, qui considère l’île, comme partie intégrante de son territoire, s’était jurée de la ramener un jour dans son giron, en recourant à la force si nécessaire. Pékin a ainsi intensifié ces dernières années sa pression militaire et politique en envoyant un nombre sans précédent d’avions de combat et de navires de guerre autour de l’île.

Pékin a réitéré après la victoire le 13 janvier du dirigeant Lai Ching-te, membre du Parti démocrate progressiste (DPP) au pouvoir et défenseur de la souveraineté de Taïwan : elle ne tolérerait pas « d’activités séparatistes » à Taïwan. Si la Chine n’a pas pour autant envoyé depuis un nombre excessif d’appareils militaires, la plus importante incursion a eu lieu ce jeudi, Taipei faisant état de 24 avions militaires chinois autour de l’île en l’espace de 24 heures dont 11 ont franchi la ligne médiane - une démarcation non officielle entre la Chine et Taïwan que la première ne reconnaît pas.

Entre les « ballons espions » et les avions, « Pékin signifie qu’il peut violer l’espace aérien taïwanais et remettre en cause sa souveraineté », estime Raymond Kuo, expert de Taïwan au sein de l’institut américain Rand Corporation, cité par l’AFP. Quant à Gerry Soejatman, expert indépendant en aéronautique, il assure que ces ballons représentent une menace car ils risquent aussi de perturber le trafic aérien, les avions commerciaux volant généralement à une altitude de 24.000 à 40.000 pieds (7,3 à 12 kilomètres).