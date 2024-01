On savait le scrutin présidentiel de ce samedi crucial pour l’avenir de Taïwan, et la victoire de Lai Chang-te confirme la position précaire de l’île. La Chine, hostile aux positions indépendantistes du président élu, a immédiatement réagi en assurant s’opposer aux « activités séparatistes » et à « l’ingérence étrangère ». Le vote « n’entravera pas la tendance inévitable d’une réunification avec la Chine », a déclaré Chen Binhua, un porte-parole du bureau chinois responsable des relations avec Taïwan, cité par l’agence Chine nouvelle.

Alors que la Chine a multiplié les menaces militaires à proximité de Taïwan en 2023, l’île espère pouvoir compter sur son allié américain pour préserver son autonomie. Mais la réponse de Joe Biden est sans doute bien plus glaciale que les espoirs de Taipei. « Nous ne soutenons pas l’indépendance », a en effet affirmé le président américain. Les Etats-Unis ne reconnaissent pas officiellement Taïwan comme un Etat et considèrent la République populaire de Chine comme seul gouvernement légitime, en vertue de la politique de Pékin « d’une seule Chine » pour maintenir des liens diplomatiques et commerciaux.