Le candidat à décrié par la Chine comme un « grave danger », en raison de ses positions en faveur de l'indépendance, a remporté ce samedi l'élection présidentielle à Taïwan avec 40,2% des suffrages.

En tête en début de soirée, le vice-président sortant Lai Ching-te, du Parti démocrate progressiste (DPP), était crédité de 41,6% des voix, selon ces résultats officiels portant sur plus de 60% des bureaux de vote. Un résultat partiel qui avait suffit à son adversaire, Hou Yu-ih, favorable à un rapprochement avec la Chine, à reconnaître sa défaite.

« Grave danger » selon la Chine qui revendique l'île

Lai Ching-te, 64 ans, a été qualifié par Pékin de « grave danger » car son parti clame que l'île est de facto indépendante.

Son principal opposant Hou Yu-ih, 66 ans, candidat du Kuomintang (KMT) , avait obtenu 33,2% des votes, selon ce décompte de la Commission électorale centrale.

Le troisième candidat, Ko Wen-je, 64 ans, du petit Parti populaire taïwanais (TPP) et qui se présente comme anti-establishment, était donné troisième avec 25,3%.

Les Taïwanais votaient aussi pour renouveler les 113 sièges du Parlement, où le DPP pourrait perdre sa majorité.

Le dépouillement ouvert au public

Dans les quelque 18.000 bureaux de vote, chaque bulletin était brandi en hauteur et lu à voix haute par ceux chargés de dépouiller - un processus ouvert au public -, avant d'être comptabilisé.

Les bureaux ont fermé à 16 heures, heure locale, (8 heures en France) dans ce territoire de 23 millions d'habitants situé à 180 kilomètres des côtes chinoises et salué comme un modèle de démocratie en Asie.

746.000 personnes prennent le train pour aller voter

« Plus un parti garde ses distances avec la Chine, plus je le soutiens », confie ce samedi un étudiant venu assister à la soirée de résultats du DPP.

« Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'échanges avec la Chine, mais cela ne doit pas affecter notre subjectivité », ajoutait le jeune homme, qui ne donnait que son nom de famille, Huang.

Selon un communiqué de la compagnie ferroviaire taïwanaise, 746.000 personnes devaient prendre le train ce jour, la plupart pour retourner voter dans leur ville d'origine, soit plus qu'en 2020 (environ 704.000).

« Chérir notre démocratie »

C'est le cas d'Yvonne, 31 ans, qui partait pour Taichung (centre-ouest) et se dit « pas particulièrement inquiète à propos de nos relations avec la Chine, car aucun des candidats n'a osé proposer de mesure radicale ».

« S'il vous plaît, allez voter pour montrer la vitalité de la démocratie taïwanaise », a lancé Lai Ching-te avant d'aller déposer son bulletin dans l'urne, dans le gymnase d'une école à Tainan (sud). « Nous devrions tous chérir notre démocratie et voter avec enthousiasme ».

Hou Yu-ih, lui, a dit espérer que « quelles que soient les turbulences qui ont marqué le processus électoral, tout le monde s'unira après le scrutin pour faire face à l'avenir de Taïwan ».

Une pression diplomatique et militaire de la Chine

Toute la semaine, Pékin a accentué sa pression diplomatique et militaire. Jeudi, cinq ballons chinois ont franchi la ligne médiane séparant l'île autonome de la Chine, selon le ministère taïwanais de la Défense, qui a aussi repéré dix avions et six navires de guerre.

Samedi, des journalistes de l'AFP ont même observé un avion de chasse chinois au-dessus de la ville de Pingtan, la plus proche de Taïwan. Et sur le réseau social chinois Weibo, le hashtag « Election à Taïwan » a été bloqué dans la matinée.

Pékin a appelé les électeurs à faire « le bon choix » et l'armée chinoise a promis d' « écraser » toute velléité d'« indépendance ».