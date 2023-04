Au retour d’un déplacement en Chine, qui menait au même moment des manœuvres militaires autour de Taïwan, Emmanuel Macron avait jeté le trouble sur la scène internationale, en appelant l’UE à ne pas être « suiviste » des Etats-Unis. Des propos qu’il avait confirmé ensuite malgré le tollé, expliquant qu’être « allié » des Etats-Unis ne voulait pas pour autant dire être « vassal ».

« Je voudrais commencer par vous dire que j’étais avec notre président Emmanuel Macron à Amsterdam il y a quelques jours et qu’il a été très clair, tant en privé qu’en public : notre politique à l’égard de Taïwan n’a pas changé, la France soutient la paix et la stabilité depuis le début et s’oppose à toute modification du statu quo », a voulu rassurer Roland Lescure, le ministre de l’Industrie, devant des centaines de représentants d’entreprises taïwanaises réunies à Paris.









« Taïwan partage nos valeurs démocratiques et c’est important, c’est une base solide pour les relations entre nos sociétés », a-t-il estimé, disant la France « très attachée » aux échanges avec Taïwan et à leur « coopération dynamique dans les domaines de la culture, de l’éducation et de la science ». L’île nationaliste chinoise et la France entretiennent de « très bonnes relations commerciales », les échanges bilatéraux s’élevant à 8,1 milliards d’euros, a-t-il rappelé, appelant les Taïwanais à investir en France.