Elle a marqué un tournant dans la guerre en Syrie. Cela fait dix ans que l’attaque chimique au gaz sarin près de Damas qui a fait au moins 1.400 morts s’est produite. Dix ans que ce crime attribué au régime de Bachar al-Assad reste impuni. Mais plusieurs enquêtes sont en cours. Le régime syrien fait l’objet d’actions en justice en Europe, en particulier en Allemagne et en France où un premier procès se profile.

Des mises en examen

Ancien soldat syrien, Abdulhamid Chaban est mis en examen pour complicité de crimes contre l’humanité en 2019. Et une mise en examen pour torture et crimes de guerre est confirmée en appel en 2022 à l’encontre de Majdi Nema, ancien porte-parole du groupe rebelle Jaysh al-Islam (Armée de l’Islam), arrêté en 2020 à Marseille dans le sud de la France. Saisie par ces deux Syriens, la Cour de cassation - plus haute instance judiciaire du pays - doit rendre une décision le 12 mai 2023 sur la compétence universelle de la justice française pour les crimes contre l’humanité ou crimes de guerre. Problème : ces crimes ne sont pas reconnus en Syrie.

Plainte et inculpation en 2021

En 2021, trois ONG obtiennent aussi l’ouverture d’une information judiciaire sur des attaques chimiques perpétrées en 2013 et imputées au régime Assad. Ces ONG avaient déjà saisi la justice en Allemagne pour les mêmes faits, mais aussi pour une attaque au gaz sarin en 2017. Egalement en 2021, un Franco-Syrien est inculpé et incarcéré, soupçonné d’avoir fourni des matériels à l’armée syrienne, dont des composants pouvant servir à la fabrication d’armes chimiques.

Un procès aux assises

Selon une ordonnance de mise en accusation signée fin mars, dont l’AFP a eu connaissance, trois hauts responsables du régime répressif de Bachar al-Assad seront jugés à Paris, probablement par défaut, pour la mort de deux Franco-Syriens, Mazzen Dabbagh et son fils Patrick, arrêtés en 2013. Le renvoi devant les assises pour complicité de crimes contre l’humanité et de délit de guerre d’Ali Mamlouk, Jamil Hassan et Abdel Salam Mahmoud ouvre la voie à un premier procès en France.