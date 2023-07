C’est le quatrième en un an, et peut-être le dernier. La France a procédé mardi au rapatriement de dix femmes et 25 enfants qui étaient détenus dans les camps de prisonniers djihadistes dans le nord-est de la Syrie, a annoncé le ministère français des Affaires étrangères. « Les mineurs sont remis aux services chargés de l’aide sociale à l’enfance » et vont faire l’objet d’un suivi médico-social tandis que « les adultes sont remises aux autorités judiciaires compétentes », précise le Quai d’Orsay dans un communiqué.

Au total, 16 femmes et 35 enfants avaient été ramenés en France dans le cadre d’une politique de cas par cas lors d’une première opération collective, suivie en octobre de 15 femmes et 40 enfants. En janvier, le ministère des Affaires étrangères avait annoncé le rapatriement de 15 femmes et 32 enfants, quelques jours après avoir été condamné par le Comité contre la torture de l’ONU. Mardi, « la France a remercié l’administration locale du nord-est de la Syrie pour sa coopération, qui a rendu possible cette opération ».

Encore une centaine d’enfants français dans les camps

« Il reste dans ces camps une centaine d’enfants qui ne connaissent que la fange, les barbelés et la violence », affirme mardi Marie Dosé, avocate de familles de femmes et d’enfants retenus dans les camps du Nord-Est syrien.

🗣️ #RapatriezLes pic.twitter.com/9ClWVzEVvZ — Cabinet d'avocats Marie Dosé (@dose_marie) July 4, 2023



Elle estime que la France « a les moyens d’imposer le retour de ces enfants, qui peuvent tout à fait être conduits avec leurs mères au Kurdistan irakien en vue de leur expulsion vers la France, que ce retour soit ou non accepté par ces femmes ». Elle déplore la double peine pour des enfants « victimes (…) du choix de leurs parents d’abord, de celui de la France ensuite, qui a refusé de les rapatrier pendant cinq ans ».

Selon le collectif des familles Unies, des représentants du gouvernement français se sont rendus dans le camp Roj en mai où ils se sont entretenus avec « toutes les femmes françaises ». Ils « leur ont demandé si elles acceptaient ou non d’être rapatriées avec leurs enfants lors d’un rapatriement (…) présenté comme étant "le dernier" ». Le collectif, qui dénonce des conditions de vie « incompatibles avec le respect de la dignité humaine », exhorte le gouvernement à prendre « dès à présent toutes les mesures nécessaires pour rapatrier l’intégralité des enfants français détenus en Syrie, ainsi que leurs mères ».