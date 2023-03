Le président syrien, Bachar al-Assad, effectue dimanche une visite officielle aux Emirats arabes unis, sa deuxième dans le Golfe depuis le séisme en février en Syrie, au moment où plusieurs pays arabes reprennent contact avec Damas, longtemps isolé sur le plan diplomatique. Il est « accompagné de son épouse, Asma », a rapporté l’agence de presse officielle émiratie WAM, premier déplacement officiel de Asma Assad à l’étranger depuis le déclenchement du conflit en Syrie 2011.

Il a été accueilli dans la capitale Abou Dhabi par le président émirati, Mohammed ben Zayed Al-Nahyane. Des avions de combat émiratis ont escorté l’avion présidentiel syrien lors de son entrée dans l’espace aérien émirati, a-t-on précisé de même source. « Nous avons eu des pourparlers visant à développer les relations » bilatérales, a déclaré le président émirati dans un communiqué : « Nos discussions ont également exploré les moyens de renforcer la coopération pour accélérer la stabilité et les progrès en Syrie et dans la région ».

Un retour dans la Ligue arabe ?

Bachar al-Assad a été isolé sur le plan diplomatique depuis la répression en 2011 d’un soulèvement populaire qui a dégénéré en guerre civile. Depuis le séisme du 6 février en Syrie, des pays arabes ont intensifié leurs contacts et envoyé de l’aide à Damas. « L’approche et les efforts des Emirats envers la Syrie s’inscrivent dans une vision plus profonde et une approche plus large visant à renforcer la stabilité arabe et régionale », a déclaré Anwar Gargash, premier conseiller du président émirati. « La position des Emirats est claire quant à la nécessité pour la Syrie de retourner dans » le giron arabe « et cela a été confirmé par Son Altesse Cheikh Mohammed ben Zayed lors de la rencontre d’aujourd’hui », a-t-il ajouté sur Twitter.

Le président syrien, dont le pays a été exclu de la Ligue arabe fin 2011, s’est rendu le 20 février au sultanat d’Oman, une première en douze ans de guerre en Syrie. Médiateur discret mais important sur la scène diplomatique, Oman est l’un des rares pays arabes, et le seul dans le Golfe à avoir toujours maintenu des relations diplomatiques officielles avec Damas depuis le début de la guerre. Fin 2018, les Emirats avaient rouvert leur ambassade à Damas. Et en mars 2022, Bachar al-Assad avait effectué à Abou Dhabi sa première visite dans un pays arabe. Il avait été reçu par le président Mohammed ben Zayed.









Les efforts d’aide à la Syrie après le séisme ont été menés par Abou Dhabi, qui a participé à rompre son isolement. Les Emirats ont aussi promis plus de 100 millions de dollars d’aide, dépêché une équipe de sauvetage et fourni des milliers de tonnes de matériel de secours. Le ministre émirati des Affaires étrangères, Abdallah ben Zayed Al-Nahyane, s’est également rendu en Syrie en février, premier haut responsable du Golfe à le faire après le tremblement de terre. C’était son deuxième voyage en Syrie cette année.