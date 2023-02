Il va se rendre en Turquie dimanche, pour se rendre compte de l’effort humanitaire en cours, après les séismes dévastateurs qui ont fait près de 40.000 morts. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken rejoindra d’abord la base aérienne d’Incirlik dans le sud-est du pays d’où part une partie de l’aide humanitaire pour les zones sinistrées, puis à Ankara où il aura des entretiens avec les autorités turques dimanche et lundi, selon un communiqué.

Le dirigeant américain entamera cette nouvelle tournée européenne dès jeudi par l’Allemagne, où il participera vendredi et samedi à la conférence de Munich sur la sécurité qui sera largement consacrée à l’effort de guerre en soutien de l’Ukraine contre la Russie, ainsi qu’à la rivalité entre les deux superpuissances américaine et chinoise.

85 millions de dollars d’aide humanitaire

Et il l’achèvera par un déplacement lundi soir et mardi à Athènes en Grèce. Les Etats-Unis ont déployé la semaine dernière plusieurs équipes de recherche et secours en Turquie soit environ 200 personnes, et ont débloqué une première tranche de 85 millions de dollars en aide humanitaire.

Ils ont également fourni des hélicoptères Black Hawk et Chinook pour transférer les fournitures, selon des responsables. L’aide en Syrie passe par des partenaires locaux, les Etats-Unis refusant tout contact avec le président syrien Bachar al-Assad. Le déplacement du secrétaire d’Etat américain en Turquie, son premier depuis sa prise de fonction il y a deux ans, a été programmé avant le séisme du 6 février.





Les deux pays alliés dans l’Otan entretiennent des relations parfois tumultueuses, le président Joe Biden n’ayant pas hésité à traiter il y a plusieurs années son homologue Recep Tayyip Erdogan d’autocrate. Des responsables américains s’attendaient en privé à une rencontre entre Blinken et Erdogan.