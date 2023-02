Le dramatique bilan du séisme continue de s’alourdir. Près d’une semaine après la terrible catastrophe, le tremblement de terre d’une magnitude de 7,8 a fait au moins 28.191 morts : 24.617 en Turquie et 3.574 en Syrie, d’après les derniers chiffres officiels communiqués ce dimanche.

Et pour le chef de l’agence humanitaire de l’ONU, les deux pays vont continuer à être confrontés à l’horreur. Le bilan humain va « doubler ou plus », selon Martin Griffiths qui s’est rendu samedi en Turquie dans la ville de Kahramanmaras, épicentre du tremblement de terre survenu le 6 février. « Je pense qu’il est difficile d’estimer (le bilan) précisément car nous devons passer sous les décombres », a-t-il déclaré à Sky News, ajoutant que l' « on n’a pas encore réellement commencé à compter le nombre de morts ».

Des millions de personnes sans toit

Des dizaines de milliers de secouristes continuent de fouiller les décombres dans un froid glacial qui s’ajoute à la misère vécue par des millions de personnes sinistrées. Les Nations Unies ont averti qu’au moins 870.000 personnes avaient besoin en urgence de repas chauds en Turquie et en Syrie. Jusqu’à 5,3 millions seraient actuellement sans toit rien qu’en Syrie.

Près de 26 millions d’habitants ont été touchés par le séisme a expliqué l’OMS samedi, en lançant un appel aux dons de 42,8 millions de dollars pour financer les besoins immédiats en matière de santé.

L’Agence de gestion des catastrophes de Turquie a pour sa part indiqué que plus de 32.000 membres d’organisations turques prenaient part aux recherches. S’ajoutent 8.294 secouristes venus de l’étranger. « Bientôt, les personnes chargées des recherches et des secours laisseront la place aux agences humanitaires dont le travail consiste à s’occuper, au cours des prochains mois, du nombre extraordinaire de personnes affectées », a aussi déclaré Martin Griffiths samedi, dans une vidéo postée sur son compte Twitter.