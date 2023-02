Émotion et soulagement à Azaz en Syrie. En larmes, le visage marqué par des cicatrices et des taches de sang, Jomaa Biazid, un père syrien, enlace enfin son fils Ibrahim, âgé de seulement un an et demi. Après avoir perdu sa femme et sa fille lors des tremblements de terre qui ont touché le pays le 6 février, ces retrouvailles étaient inespérées : « J’ai été surpris quand ils m’ont contacté en me disant qu’il était vivant. » Son témoignage complet est à retrouver dans la vidéo placée en tête de cet article.

Retrouvé sous les décombres de leur habitation, l’enfant a été emmené seul à l’hôpital d’Afrin, une ville du nord-ouest de la Syrie. Un hôpital où Atef Nahnouh et sa femme l’ont ensuite pris en charge. « Nous lui avons donné une banane - il l’a mangée d’une façon, vous ne pouvez pas imaginer à quel point il avait faim et soif. Nous avons filmé une vidéo de lui et l’avons publiée sur les réseaux sociaux, en demandant si quelqu’un le connaissait », a déclaré Nahnouh.

C'est ainsi que Jomaa Biazid, son père a pu le rejoindre. Ce dernier espère toujours trouver des nouvelles de son autre fils, Mustafa, mais l’espoir s’amenuise à mesure que le temps passe. Le cap des 72 heures, crucial pour retrouver des survivants, est désormais dépassé. Selon le dernier bilan provisoire, au moins 3.377 victimes ont été dénombrées en Syrie, dont au moins 2.030 tués dans les zones contrôlées par les rebelles.