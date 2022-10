Le moment du rapatriement. Le Parquet national antiterroriste (Pnat) a informé l’AFP qu’une femme et ses deux enfants, retenus dans un camp en Syrie, ont été rapatriés lundi en France. Cette femme franco-marocaine, visée par un mandat d’arrêt, a été interpellée à son arrivée et présentée à un juge d’instruction parisien selon le Pnat.

Ses enfants ont été pris en charge dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative. « Je me réjouis que deux enfants, dont un très malade, aient été rapatriés avec leur mère et échappent au pire », a réagi l’avocate de cette femme, Me Marie Dosé, sollicitée par l’AFP. « Mais l’arbitraire bat son plein : pourquoi eux et pas d’autres ? Tant d’enfants sont aussi malades que ce petit garçon, et certains plus encore. »

« L’Elysée explique que la doctrine du cas par cas est terminée et persiste à trier les enfants, et à agir dans la plus grande opacité. Et les orphelins restés dans les camps dont je demande le rapatriement depuis plus de trois ans ? », a déploré l’avocate.









35 mineurs rapatriés en juillet

Le 14 septembre, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné la France pour ne pas avoir étudié de manière appropriée les demandes de rapatriement de familles de djihadistes en Syrie. Le ministère des Affaires étrangères avait alors pris acte de cette décision et s’était dit prêt à « envisager » de nouveaux rapatriements « chaque fois que les conditions le permettraient ».

Le 5 juillet, la France avait fait revenir 35 mineurs et 16 mères des camps de prisonniers djihadistes en Syrie, premier rapatriement aussi massif en France depuis la chute en 2019 du « califat » de l’Etat islamique.