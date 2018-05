Syrie: Cinq secouristes abattus dans un centre des Casques blancs

Cinq Casques blancs syriens ont été abattus ce samedi, dans une attaque menée par des hommes non identifiés contre l’un de leurs centres dans la province d’Alep (nord), a indiqué cette organisation de secouristes bénévoles en zone rebelle. L’attaque n’a pas été revendiquée et aucune information ne permettait pour l’instant d’en connaître les motivations.

« Un horrible massacre a eu lieu à l’aube, quand un groupe armé inconnu a attaqué un centre de la Défense civile dans le village de Tal Hadya dans le sud de la province d’Alep, (…) tuant cinq Casques blancs et en blessant deux », a indiqué sur Twitter l’organisation de secouristes.

Last night during the breaking of the Ramadan fast, an armed gang attacked the Al Hader White Helmets center (Southern Aleppo) and killed four volunteers and wounded three others. May they rest in peace. pic.twitter.com/aTjT23LyMZ