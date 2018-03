Syrie: Le crash d'un avion militaire russe fait 32 morts

ACCIDENT Il y avait 26 passagers et six membres d’équipages à bord de l’avion qui s’est écrasé à 500 mètres de la piste d’atterrissage…

Le président Vladimir Poutine en visite sur la base de Hmeimim, le 11 décembre 2017. — Mikhail KLIMENTYEV / POOL / AFP

Un avion de transport militaire russe s’est écrasé mardi à son atterrissage sur la base russe de Hmeimim, dans l’ouest de la Syrie, tuant les 32 personnes à bord, selon l’armée russe qui privilégie la thèse de l’accident.

L’accident a eu lieu vers 15 heures, sur l’aérodrome de Hmeimim en Syrie. En dehors du crash d’un avion se rendant vers cette même base en décembre 2016 dans le sud de la Russie, qui a fait 92 morts, il s’agit du plus grave incident lié à l’intervention militaire lancée par Moscou depuis septembre 2015. C’est depuis cette base qu’est menée la campagne de frappes aériennes russes.

>> A lire aussi : Syrie. Réunion en urgence à l'ONU mercredi après l'échec du cessez-le-feu dans la Ghouta orientale

« Selon les informations préliminaires, il y avait 26 passagers et six membres d’équipage à son bord. Ils sont tous morts », a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué cité par les agences de presse russes. La perte de l’avion « est apparemment due à un problème technique », ajoute le communiqué en précisant que l’appareil s’est écrasé à 500 mètres de la piste d’atterrissage et qu’il n’avait pas été visé par des tirs.

La base visée par des attaques

Une commission du ministère de la Défense va étudier « toutes les versions possibles de ce qui s’est passé », précise encore ce communiqué, sans donner de détails sur les occupants de l’appareil ou les circonstances de l’accident. Informé, le président Vladimir Poutine a présenté ses condoléances aux proches des victimes, a indiqué son porte-parole Dmitri Peskov aux agences russes.

Ces derniers mois, la base de Hmeimim a été plusieurs fois visée par des attaques, notamment le 31 décembre où des tirs de mortier, commis par des combattants dont l’affiliation n’a pas été rendue publique, avaient tué deux militaires et lourdement endommagé sept appareils russes, dont des Su-24 et des Su-35.