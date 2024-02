Plus de 95 % des Soudanais incapables d’assurer un repas par jour

Le spectre de la famine plane au Soudan. Le pays est « au bord de l’effondrement » après plus de dix mois de guerre et est arrivé au dernier palier avant la famine avec « près de cinq millions de personnes au bord du stade de la catastrophe » selon Eddie Rowe, directeur du Programme alimentaire mondial (PAM) dans le pays. « Moins de 5 % » des 48 millions d’habitants « peuvent s’offrir un repas complet », a-t-il annoncé mercredi.

La guerre lancée le 15 avril entre le chef de l’armée et les redoutés paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) a fait des milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de six millions de personnes dans le pays – qui viennent s’ajouter à trois millions de déplacés des guerres précédentes, selon l’ONU.

18 millions de personnes en insécurité alimentaire

Ces mouvements de population, couplés à des saisons agricoles interrompues ou jamais lancées et aux terres brûlées par les belligérants, font désormais planer le spectre de la famine dans le pays, l’un des plus pauvres au monde. « C’est un cocktail mortel (…) qui risque de faire plonger des millions de personnes supplémentaires dans le désastre humanitaire », a prévenu Eddie Rowe à Bruxelles.

A travers le Soudan, 18 millions de personnes sont en insécurité alimentaire aiguë et peuvent à peine être aidées par des humanitaires subissant entraves au déplacement et grave manque de financement, d’après le PAM. Selon Michael Dunford, le directeur régional du PAM, il est impossible de collecter les « données pour confirmer si le seuil [de la famine] est atteint ». Car le PAM ne touche que 10 % de ceux dans le besoin avec « de larges pans du pays impossibles d’accès ».