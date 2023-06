Une pause d’une journée en plein conflit meurtrier. L’armée et les paramilitaires en guerre au Soudan se sont « accordés » ce vendredi sur un cessez-le-feu. La trêve a été négociée par les médiateurs américain et saoudien et annoncé par la monarchie du Golfe, où se tiennent les pourparlers.

Cette annonce intervient alors que les précédentes trêves n’ont quasiment jamais été respectées depuis que le conflit a éclaté le 15 avril entre les troupes du général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo.

Les précédentes trêves n’ont pas été respectées

A partir de ce samedi à 6 heures, les parties se sont engagées à cesser les violences pendant la durée de la trêve et à permettre « l’arrivée de l’aide humanitaire dans tout le pays ». Washington et Ryad disent partager la « frustration » des Soudanais après le non-respect des précédentes trêves.





L’annonce de vendredi intervient au lendemain d’une visite en Arabie saoudite du chef de la diplomatie américaine Antony Blinken qui avait assuré que Washington et Ryad tenaient à « poursuivre leur solide coopération » et à « mettre fin aux combats au Soudan ». Le conflit a fait plus de 1.800 morts et provoqué une grave crise humanitaire dans l’un des pays déjà parmi les plus pauvres au monde.