C’est une demande qui pourrait encore amplifier le cycle des violences au Soudan. Le gouverneur du Darfour a exhorté dimanche les civils de cette vaste région de l’ouest du pays à s’armer, dernier appel de ce type en date après plus de six semaines de guerre entre généraux rivaux.

« J’appelle le "peuple du Darfour", jeunes et vieux, femmes et hommes, à prendre les armes pour défendre leurs biens », a lancé sur Twitter l’ancien chef rebelle Minni Minnawi, aujourd’hui proche de l’armée. Depuis le 15 avril, le conflit a fait plus de 1.800 morts au Soudan, et pour plus de la moitié au Darfour, selon l’ONG ACLED.

De très nombreuses armes circulent déjà

Région la plus touchée par les combats avec Khartoum, le Darfour, frontalier du Tchad, a déjà été ravagé dans les années 2000 par une guerre meurtrière. Depuis le début des combats le 15 avril, l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires du général Mohamed Hamdane Daglo s’y affrontent « avec tous types d’armes », selon des habitants.

A leurs côtés, selon l’ONU, combattent des civils armés et des combattants tribaux ou rebelles, faisant planer le spectre de la guerre civile dans un pays où, selon le projet de recherche Small Arms Survey (SAS), 6,6 % des 45 millions d’habitants possèdent une arme à feu. L’armée avait déjà appelé vendredi les militaires retraités à reprendre les armes. Et début mai, dans l’Est, des centaines de membres des tribus Beja avaient manifesté pour réclamer des armes au général Burhane.

D’autres acteurs pourraient aussi faire le choix des armes. « Les gens qui appartenaient à des mouvements non-violents pensent maintenant à s’armer pour se protéger », rapporte ainsi la militante prodémocratie Raga Makawi.

En six semaines, la guerre a fait plus d’un million de déplacés et plus de 300.000 réfugiés dans les pays voisins, selon l’ONU. Plus de la moitié de la population du Soudan a désormais besoin d’aide humanitaire pour survivre, selon les Nations unies.